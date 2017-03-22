А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо…

Жесткое противостояние оппозиции и позиции в Вильнюсском горсовете по вопросу реорганизации национальных школ, отчаянные попытки общественности самих школ спасти свои учреждения, нескончаемые митинги протеста свидетельствуют о необходимости кардинальных перемен в политике просвещения национальных меньшинств.

План реорганизации вильнюсских школ на 2016-2020 гг., который бульдозером «продавила» правящая коалиция в прошлом году, не соответствует ожиданиям родителей, учителей и учеников. Потоки школьников, теоретически просчитываемые Департаментом образования, не оправдываются на деле, что вызывает в итоге большую диспропорцию учеников в разных школах и способствует дальнейшей деградации школ, не оправившихся от недавних реорганизаций.

Так, при ликвидации школы «Центро» прогнозировалось, что ученики закрытого учреждения пойдут в школу «Науямесче» но на деле туда отправились 50 учеников из 200. Остальные оказались разбросанными по всему городу. Практика доказала, что при переходе в новую школу у детей снижается успеваемость, так как им приходится самоутверждаться в новом коллективе. К тому же, как правило, удлиняется и время на дорогу до/из школы, ведь новое учреждение находится дальше от места проживания. В результате учащиеся испытывают физические и эмоциональные перегрузки, что не лучшим образом сказывается на их здоровье, а конечная цель – искусственно наполнить какую-то школу – так и не достигается. Аналогичная история произошла с попыткой слияния школы им. Добужинского со школой «Центро», «Винге» и «Лаздину» и др.

Та же ситуация просматривается сейчас на примере школы «Сянамесче», которую планируется ликвидировать ценой наполнения школы «Лепкальне». Однако общественность школы уже представила петицию, в которой около 200 родителей ясно дали понять, что не отправят своих детей в школу «Лепкальне», так как их этот вариант не устраивает. В итоге, если школа «Сянамесче» все же будет закрыта, дети снова будут разбросаны по городу, а школа «Лепкальне» так и не получит желаемое число учеников, нужное для полноценного функционирования.

Стоит отметить и тот факт, что городская администрация, уповая на экономическую обоснованность, нередко манипулирует цифрами. Так, для основной школы с русским языком обучения «Сянамесче» 200 учеников – это мало, поэтому ее нужно закрыть, а для основной школы с литовским языком обучения «Миндауго», которая находится неподалеку, 200 учеников – это в самый раз.

Жизнь также показала, что 12-летний цикл образования, который удалось получить отдельным школам, является самой приемлемой моделью. Неслучайно эти школы критически переполнены. Родители хотят уберечь своих детей от ненужных стрессов, а не бегать бесконечно по городу в поиске школ, потому что одни закрываются, а другие не могут предоставить полный цикл обучения.

Новый эксперимент – электронная система записи в школы, которая задумывается как насильственный вариант заполнения школ по территориальному принципу, – может благополучно провалиться, так как на примере записи в детские сады видно, что родители нередко регистрируют свое местожительства у родственников или знакомых в нужном районе, чтобы получить заветное место в выбранном ими учебном заведении.

Слышать эти и другие аргументы правящее большинство столицы пока не готово. Это показала и встреча нашей фракции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом. Получается, что гораздо легче повесить декоративную табличку с названием улицы на русском или польском языке, нежели попытаться услышать истинные чаяния представителей традиционных национальных меньшинств столицы, отстаивающих свое конституционное право на обучение на родном языке. И хотя суды заполнены исками школьных советов, а некоторые претензии признаны судом обоснованными, как в случае со школой им. И. Лелевеля, столичная администрация по-прежнему делает вид, что все, как в песне про «Прекрасную маркизу», хорошо.

Понимая, что одних усилий политиков горсовета мало, родители русских школ берут инициативу в свои руки. На днях успешно прошла регистрацию Вильнюсская ассоциация родителей школьников, которая уже объединяет около 700 человек. Они готовы встречаться с политиками разного уровня, чиновниками ответственных ведомств, чтобы обсудить возможность сохранения сети национальных школ и положить конец конфронтации в обществе на этой почве, а в противном случае – отстаивать свою позицию и свои конституционные права в суде вплоть до европейского.

Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, депутат Вильнюсского горсовета

Метки: N12 (1152) 23 марта, Мнение, оппозиции, реорганизация, Ромуальда Пошевецкая, школы