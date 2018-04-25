А. Вайткус обещает работать и в Клайпедском горсовете, и в порту

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Глава Клайпедского порта, проигравший на выборах мэра нынешнему градоначальнику Витаутасу Грубляускасу, обещает остаться и на должности руководителя порта, и работать в Клайпедском горсовете.

Список кандидатов Литовского Союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ) во главе с А. Вайткусом обеспечил себе в горсовете семь мандатов, и это будет вторая по величине политическая сила в портовом городе. Мандаты также получили и несколько связанных с портом предпринимателей, поддержавших ЛСКЗ максимальными пожертвованиями в 8,8 тыс. евро, – Видмантас Дамбраускас (глава терминала Biriu kroviniu terminalas, находится в управлении Игоря Удовицкого и белорусского «БеларусьКалий») и Арунас Тума (владелец группы Kamineros grupe).

«Я думаю, что вся Литва — конфликт интересов. Создается впечатление, что ты не можешь общаться с человеком, не можешь смотреть ему в глаза. Мы как государственная компания, не можем обладать тем, что происходит в порту. Мы не живем в коммунистические времена. А что касается моей работы в совете и в дирекции порта – я третий директор, который окажется в такой ситуации. Здесь ничего нового», – сказал BNS А. Вайткус.

В понедельник лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис упомянул, что министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис обещал после выборов принять решения по А. Вайткусу, и выразил надежду на то, что министр «будет решительным, и отзовет А. Вайткуса с поста главы порта».

Глава Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас на пресс-конференции также отметил, что когда А. Вайткус будет работать в горсовете, «очень вероятна ситуация, когда может создаваться конфликт интересов».

А. Вайткус парировал, что не понимает, почему Р. Масюлис должен призывать его покинуть пост главы порта.

BNS