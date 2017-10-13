А. Вайткус: погрузки в Клайпедском порту росли за счет сыпучих грузов

Руководство Клайпедского морского порта, который в этом году увеличил грузооборот на 5% до 31,1 млн. тонн, а только в сентябре – на 6%, утверждает, что в этом году перевалка росла в основном за счет сыпучих грузов.

“В сентябре поставлен исторический рекорд, минувший месяц был очень хорошим – было погружено более 3,7 млн. тонн, рост составил 6%. Определенное влияние оказали несколько погруженных судов с зерновыми, определенный скачек придал и рост жидких и генеральных грузов, несколько сократились удобрения. В течение трех кварталов этого года мы сохранили пятипроцентный рост, который был обусловлен сыпучими грузами “, – заявил в четверг на пресс-конференции руководитель порта Арвидас Вайткус.

В этом году порт перевалил 31,104 млн. тонн грузов – на 5% больше, чем в январе-сентябре (29,915 млн. тонн), а только в сентябре, по сравнению с сентябрем прошлого года, – 3,707 млн. тонн, или на 6% больше, сообщила дирекция Клайпедского морского порта.

BNS

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