А. Вайткус, проигравший на выборах мэра Клайпеды, вернулся руководить портом

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Глава Клайпедского порта, проигравший на выборах мэра нынешнему градоначальнику Витаутасу Грубляускасу, вернулся руководить портом.

Эту информацию подтвердила BNS представитель А. Вайткуса по связям с общественностью Довиле Рингис. По ее словам, А. Вайткус находился в отпуске с 18 января по 15 марта. В это время его обязанности временно выполнял глава дирекции по вопросам инфраструктуры порта Видмантас Паукште.

За кандидата Литовского Союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ) А. Вайткуса во втором туре выборов в минувшее воскресенье проголосовали 44,72% избирателей, свидетельствуют предварительные результаты.

Хотя А. Вайткус проиграл на выборах мэра, но в качестве кандидата «аграриев» он был избран в Клайпедский городской совет. В целом у ЛСКЗ в горсовете портового года 7 представителей.

Мандаты также получили и несколько связанных с портом предпринимателей, поддержавших ЛСКЗ максимальными пожертвованиями в 8,8 тыс. евро, – Видмантас Дамбраускас и Арунас Тума.

В январе министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис отстранил А. Вайткуса от принятия части решений, связанных с компаниями, представители которых также участвовали в выборах.

Главная комиссия по служебной этике рассматривает, не нарушил ли А. Вайткус требование закона о согласовании частных и общественных интересов на госслужбе декларировать частные интересы.

В январе литовское нацрадио и телевидение LRT сообщало, что связанные между собой представители бизнеса, в том числи и называемый королем белорусских удобрений клайпедчанин Игорь Удовицкий с супругой, пожертвовали на предвыборную кампанию ЛКЗС 44 тыс. евро.

BNS