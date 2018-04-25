А. Вайткус: решение о моем увольнении — политизированное

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Гендиректор Клайпедского порта Арвидас Вайткус говорит, что решение о его увольнении — политизированное. А. Вайткус также сказал, что пока не знает, обжаловать ли свое увольнение в суде.

«Я считаю, что решение политизированное, и больше мне сказать нечего», — сказал А. Вайткус BNS.

По его словам, мотивы увольнения правление ему не изложило, кроме того, его попросили покинуть его заседание.

«У меня не было права ни объясниться, ни аргументировать, ни выслушать вопросы, которые возникают. У меня сложилось впечатление, что это было заранее решено, и мои объяснения уже не были нужны, как и показывает практика», — сказал А. Вайткус.

Он повторил, что не совершил ни одного незаконного действия и никто не может упрекнуть его в плохой работе порта.

Комментируя претензии в связи с вероятным конфликтом интересов, А. Вайткус подчеркнул, что при принятии таких решений следует руководствоваться не мнениями.

«Должны быть не пустые слова, не мнения, не симптоматика, которая возникает у каждого, или гипотетика. Ведь у нас правовое государство, а не государство мнений. Может, у меня тоже есть какое-то мнение, или у других есть какое-то мнение. Но не мнениями мы руководствуемся при принятии решений. Для этого должны быть очень четкие аргументы», — сказал А. Вайткус.

«Я не раз спрашивал у многих людей, у разных ведомств, самых разных служб, которые за нами надзирают, и никогда не получал ни малейшего намека о каком-то нарушении или ситуации, которая уже де-факто вызвала какие-то конфликты интересов», — добавил уволенный глава порта.

На вопрос, обжалует ли он свое увольнение в суде, А. Вайткус ответил: «Еще не знаю, несколько минут назад я услышал новость».

Проигравший выборы мэра Клайпеды, но избранный в горсовет глава Клайпедского порта был освобожден от должности в понедельник. По словам министра транспорта Рокаса Масюлиса, есть сомнения, что А. Вайткус может полноценно продолжать выполнять свои обязанности.

Литовское телевидение LRT в январе сообщило, что 44 тыс. евро на предвыборную кампанию Литовского союза крестьян и зеленых, кандидатом которого на пост мэра Клайпеды был А. Вайткус, пожертвовали связанные предпринимательскими связями лица, такие, как, например, клайпедский бизнесмен Игорь Удовицкий, прозванный «королем удобрений», и его жена.

Кроме того, кампанию максимальными пожертвованиями на сумму почти 8,8 тыс. евро поддержали связанные с портом предприниматели — глава контролируемого И. Удовицким и «Беларуськалием» Терминала насыпных грузов Видмантас Дамбраускас, а также владелец Kamineros grupe Арунас Тума. Последние также избраны в горсовет Клайпеды со списком «аграриев».

BNS