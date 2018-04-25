А.Верига до июля отсрочил новый порядок выдачи компенсируемых лекарств

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в понедельник сообщил, что до июля отсрочил новый порядок назначения компенсируемых лекарств .

Вступивший в силу с марта порядок вызвал волну критики со стороны представителей пациентов, якобы автоматическое назначение самых дешевых лекарств ограничивает возможность больного самим выбрать медикаменты.

«Оценив возникшие в общественном пространстве реакции из-за вступившего в силу с 1 марта нового порядка назначения компенсируемых лекарств, мы решили продлить переходный период еще на несколько месяцев – до 1 июля», — написал А.Веринга в социальной сети Facebook.

Согласно новому порядку, когда пациенту в первый раз или после перерыва назначается компенсируемое лекарство, ему в аптеке должны продать самое дешевое компенсируемое лекарство.

Министерство обещает, что до 1 июля будет активно общаться с медиками, аптекарями, пациентами, чтобы усовершенствовать новый порядок и фиксировать возможные недостатки.

Порядок критиковали некоторые представители организаций пациентов и медики. По их словам, некоторые самые дешевые препараты не гарантируют качественное и эффективное лечение. Также они возмущались, что таким образом ограничивается возможность выбора, экономия идет за счет здоровья пациентов.

Ранее А.Верига заявлял, что новый порядок поможет пациентам сэкономить, поощрит конкуренцию среди производителей лекарств и снизит стоимость медикаментов.

BNS