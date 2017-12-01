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А. Вярига говорит, что нет сомнений относительно повышения зарплат медиков на 20% с мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 30, 17:00   |   Комментариев: 0

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига говорит, что никаких преград для повышения зарплат медиков на 20% с мая 2018 года нет.

“Пока не возникает сомнений, у нас неи никаких знаков того, что вызывало бы у нас какие-то сомнения”, – сказал министр журналистам в правительстве в четверг.

Планы по зарплатам медиков в четверг утром обсуждались в правительстве на встрече премьера Саулюса Сквярнялиса, А. Вяриги и главы Литовского союза врачей Лютаураса Лабанаускаса. Теперь переговоры переходят в Минздрав, здесь к дискуссиям присоединятся и представители вновь созданного Литовского движения медиков.

По словам А. Вяриги, в Минздраве в четверг намечается обсудить повышение зарплат не только в 2018 году, но и в долгосрочной перспективе.

Литовский союз врачей хочет договориться о перспективе по зарплатам медиков на трехлетнюю перспективу и предусмотреть, что в 2020 году средняя зарплата врача будет 2,5 тыс. евро, медсестер – 1,2 тыс. евро.

BNS

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