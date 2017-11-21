А. Вярига не самый плохой министр здравоохранения, говорит советник президента Литвы

Литовский министр здравоохранения, “аграрий” Аурелиюс Вярига, которому оппозиция грозит интерпелляцией – не самый плохой министр, говорит советник президента Лина Антанавичене.

“Он точно не самый плохой министр. Очень просто так говорить: вот это самый плохой. Думаю, что намного хуже не делать ошибки, а ничего не делать”, – сказала она во вторник радиостанции Ziniu radijas.

Советник президента подчеркнула, что в Литве много лет говорили о несоразмерно высоких ценах на лекарства, однако ни одному правительству не удалось решить этот вопрос.

“Этот вопрос продвигался очень тяжело. Теперь нужно сказать, что в определенном смысле прорыв произошел, министр взялся за решение этого вопроса. За решение этого вопроса министерство взялось вместе и с Госконтролем, и с Советом по конкуренции (антимонопольная служба). Эти два ведомства очень детально рассмотрели ситуацию с ценами на лекарства, внесли вполне конкретные предложения, что нужно делать. Министерство пошло по этому пути”, – сказала Л. Антанавичене.

По ее словам, нынешний министр здравоохранения пытается решать трудные вопросы, которые давно требуют решения.

Она обратила внимание на то, что ввести практику “тайных покупателей” в аптеказ Минздраву рекомендовал Госконтроль.

По ее словам, когда работники аптек стали требовать рецепты при отпуске рецептных лекарств, выяснилось, что аптеки долгое время не выполняли установленный порядок.

В понедельник парламентская оппозиция постановила инициировать интерпелляцию министру здравоохранения. Планируется задать министру вопросы по ситуации с рецептными лекарствами, в связи с решением не повышать с 1 января зарплаты медикам, о трудоустройстве лиц политического доверия и давлении на руководство подотчетных Минздраву ведомств с тем, чтобы они ушли в отставку.

BNS

Метки: Литва