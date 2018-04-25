А. Зукоас откликнется на призыв Э. Гентвиласа, А. Армонайте не оглядывается назад

🔊 Воспроизвести

После того, как лидер оппозиционного Литовского либерального движения (ЛЛД) Эугениюс Гентвилас заговорил об объединении либеральных сил, глава Литовского союза свободы (либералов) Артурас Зуокас воспринял этот призыв положительно, а покинувшая ЛЛД и создающая новую политическую силу Аушрине Армонайте сказала, что не оглядывается назад.

«Мы, Литовский союз свободы (либералы), приняли обращение к либеральным силам относительно возможности объединиться, вернуть себе историческое название и решить вопрос о ненужном расколе либеральных сил. Мы открыты для дискуссий и все время были открыты, хотя раньше со стороны Э. Гентвиласа было негативное мнение. Отрадно, что оно изменилось, и место для дискуссии об это имеется», — сказал BNS А. Зуокас.

Бывший мэр Вильнюса сказал, что мог бы договориться о совместной работе и с командой нынешнего мэра Рямигиюса Шимашюса, которому он резко оппонирует.

Между тем парламентарий А. Армонайте, которая создает новую политическую силу со сторонниками А. Шимашюса, говорит, что последнее высказывание Э. Гентвиласа показывает, что «рейтинги ЛЛД снижаются».

«Мы, в свою очередь, создаем политическую силу, которая привнесет в партийную систему Литвы открытость, оптимизм и разнообразие. Мы сплачиваем единомышленников по всей Литве, я лично организую встречу в разных местах Литвы, и уже 16 февраля мы соберемся на первое наше крупное мероприятие — конференцию. Мы смотрим вперед, а не оглядываемся назад», — сказала А. Армонайте BNS.

Лидер ЛЛД Э. Гентвилас в пятницу сказал в интервью радиостанции Ziniu radijas, что после муниципальных выборов инициирует объединение либеральных сил.

«Я считаю, что мы останемся в политическом пространстве в качестве либеральной силы и уже после муниципальных выборов выступим с инициативой объединения либеральных сил. Я говорю о партии А. Зуокаса, об инициативах А. Армонайте, Р. Шимашюса, которые пока не очень успешны. Я не хочу насмехаться, напротив, я думаю о возможности сотрудничества в том или ином формате, мы не хотим сжигать мосты», – сказал он.

Прямые выборы мэров и выборы в советы самоуправлений Литвы состоятся 3 марта.

BNS