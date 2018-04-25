А. Зуокас: Г. Стяпонавичюс не скрывал, что пользуется поддержкой MG Baltic

🔊 Воспроизвести

Бывший мэр Вильнюса, председатель Союза свободы Литвы (либералов) Артурас Зуокас заявил, что его партийный соратник Гинтарас Стяпонавичюс, фигурирующий в процессе о коррупции в качестве обвиняемого, пользовался поддержкой концерна MG Baltic и не скрывал этого.

«Он говорил, что если будет избран председателем партии, то концерн гарантирует ему, как финансовую, так медийную поддержку группы», — заявил А. Зуокас, давая показания в Вильнюсском окружном суде в среду. В этом деле он выступает в качестве свидетеля.

Кроме обстоятельств строительства памятника Йонасу Басанавичюсу, в суде речь идет о выборах председателя существовавшего тогда Либерал-центристского Союза, распаде этой партии.

«Партию раскалывали целенаправленно. Совершались действия с целью свержения меня с должности главы партии», – заявил в суде А. Зуокас.

Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы, проводивший расследование незаконного влиянии бизнеса на политические процессы, получил секретную справку Департамент госбезопасности (ДГБ) о том, что учрежденный в 2006 году Либеральный союз был долгосрочным политическим проектом концерна MG Baltic, контролируемым главами концерна.

В этом документе указывается, что с целью исключить основных конкурентов в строительном бизнесе в столице концерн MG Baltic избрал политический сценарий учреждения «партии, фактически контролируемой MG Baltic».

Либеральное движение было создано в 2006 году, когда часть членов партии в связи с конфликтом с А. Зуокасом были исключены, либо сами покинули Либерал-центристский союз.

В секретном документе ДГБ говорится, что Э. Масюлис был «избран» стать главой новой учреждаемой партии поскольку другой претендент – Пятрас Ауштрявичюс – был назван неподходящим“.

Согласно свидетельствам А. Зуокаса, Г. Стяпонавичюс говорил о поддержке концерна публично и добавил, что действовавшие тогда законы не запрещали юридическим лицам выступать спонсорами партий.

Член сейма Г. Стяпонавичюс в рассматриваемом деле обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.

А. Зуокас также сказал, что общие связи с MG Baltic и Э. Масюлисом были и у нынешнего мэра Вильнюса Рямигиюса Шимашюса. Последний в столичном горсовете якобы мог инициировать благоприятные для концерна решения.

В среду Вильнюсский окружной суд вернулся к рассмотрению дела о политической коррупции концерна MG Baltic.Предыдущее заседание по делу проходило в середине декабря прошлого года.

В этом деле бывшему вице-президенту концерна MG Baltic Раймондасу Курлянскису предъявлены обвинения в даче взяток политикам за принятие выгодных для концерна решений.

В деле в коррупции также обвиняются экс-лидер либералов Элигиюс Масюлис, бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис, бывший парламентарий Витаутас Гапшис. Член сейма Гинтарас Стяпонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.

Обвинения официально предъявлены Партии труда и Либеральному движению.

Ни один из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что расследование правоохраны проведено тенденциозно.

BNS