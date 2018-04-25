А. Зуокас намерен работать в оппозиции

🔊 Воспроизвести

Проигравший на выборах мэра Вильнюса Рямигиюсу Шимашюсу Артурас Зуокас рад тому, что у него будет более многочисленная фракция в горсовете Вильнюса, и намерен работать в оппозиции.

На муниципальных выборах четыре года назад список А. Зуокаса получил шесть мандатов в горсовете, в котором 51 место, в этом году у него десять мандатов.

«Хотя мы и не выиграли выборы мэров, общие результаты неплохие», — сказал А. Зуокас BNS в понедельник.

«Цели были больше, но как есть, так есть, избиратели сделали другой выбор, хотя, думаю, у нас была хорошая предвыборная кампания», — сказал он.

Политик отметил, что продолжит работу в оппозиции.

«Будем в оппозиции и будем стремиться — насколько будут позволят наши возможности — проводить в жизнь те предложения, которые во время предвыборной кампании мы обещали людям», — сказал лидер Литовского союза свободы (либералов).

А. Зуокас подтвердил, что избранная в горсовет его жена Агне не откажется от мандата, хотя сразу она думала участвовать в предстоящих в мае выборах в Европарламент (ЕП).

Во втором туре выборов мэра Вильнюса Р. Шимашюс набрал чуть больше 60% голосов, А. Зуокас — 38,5% голосов.

У комитета переизбранного мэра будет самая большая фракция в совете самоуправления, он получил 18 мандатов из 51.

Третья по величине фракция будет у консерваторов с девятью мандатами, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей и Русский альянс получили шесть мест, Партия труда — пять, у Литовского союза крестьян и зеленых будет три представителя.

Р. Шимашюс победил А. Зуокаса на выборах и четыре года назад.

BNS