А. Зуокас не сомневается в прохождении во второй тур выборов мэра Вильнюса

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Артурас Зуокас, стремящийся после перерыва вернуться на пост мэра Вильнюса, не сомневается, что будет участвовать во втором туре выборов градоначальника.

«Однозначно, я пройду во второй тур», – сказал А. Зуокас журналистам.

В среду он прибыл в Вильнюсскую мэрию для досрочного голосования вместе с частью своей команды. Бывший глава столичного муниципалитета отметил, что на этих выборах как список кандидатов в мэры, так и список кандидатов в члены самоуправления особенно большой, однако он отметил, что голосовал «за наиболее счастливый список и за лучшего кандидата в мэры».

А. Зуокас является председателем Союза свободы Литвы (либералов). В выборах он участвует со списком «Счастливый Вильнюс». Он возглавлял столицу в 2000-2007 и в 2011-2015 годах.

В среду в Вильнюсской мэрии досрочно также проголосовали президент Даля Грибаускайте, стремящийся сохранить пост мэра столицы Рямигиюс Шимашюс.

BNS