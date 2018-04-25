Абэ решил пересмотреть стратегию переговоров по территориальным вопросам

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил пересмотреть стратегию японской стороны на переговорах с Россией по территориальным вопросам и заключению мирного договора, если в ближайшие месяцы не удастся прийти к устраивающему всех решению.

Абэ «приступил к пересмотру стратегии переговоров с Россией по урегулированию территориального конфликта и заключению двустороннего мирного договора по итогам Второй мировой войны, поскольку достижение широкого согласия с президентом России Владимиром Путиным на их ожидаемой встрече в июне теперь представляется практически невозможным», цитирует «Интерфакс» информагентство Jiji.

Изначально Абэ надеялся на широкое взаимопонимание с Путиным в ходе предстоящего визита российского лидера в Японию для участия в саммите G20 в Осаке 28-29 июня.

«Но сейчас мало шансов на достижение такой сделки в июне, так как Путин разъяснил, что должен соблюдать осторожность в вопросах, касающихся позиции на двусторонних территориальных и мирных переговорах, учитывая, что все большее число россиян выступают против передачи северо-западных тихоокеанских островов», — поясняет агентство.

Отметим, ранее Япония уже отказалась от притязаний на два острова Курильской гряды из четырех. Абэ 21 января заявил, что можно рассчитывать на получение Шикотана и группы мелких необитаемых островов, в то время как ранее Япония претендовала еще и на Кунашир и Итуруп. На данном этапе их передача выглядит нереалистично, признал японский премьер-министр.

Переговоры Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным прошли 22 января. Встреча продолжалась около трех часов, и на брифинге по ее завершении экспертам стало ясно, что переговорный процесс по мирному договору будет иметь очень продолжительный характер. Во время переговоров противники передачи Японии Южных Курил устроили серию пикетов у японского посольства в Москве.

В среду, 13 февраля, Абэ во время выступления в парламенте, отказался отвечать на вопрос одного из депутатов о возможности заключения мирного договора с Россией при условии передачи только островов Хабомаи и Шикотан.

«Наша задача — решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, это наша позиция. Ответы сверх этого относятся к содержанию переговоров, и я воздержусь от них», — сказал премьер-министр Японии. При этом он добавил, что предметом переговоров являются все четыре северных острова и в этой позиции нет никаких изменений.

Путин и Абэ договорились об активизации переговорного процесса по мирному договору во время встречи в Сингапуре в ноябре 2018 года на основе Совместной декларации от 1956 года.

В середине сентября Путин предложил Японии и заключить мирный договор «без всяких условий». «А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы», — продолжил российский лидер. Однако японской стороне такая идея не понравилась.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Стороны зафиксировали отказ от взаимных претензий, возникших в результате войны, а также отказ СССР от репарационных претензий к Японии после подписания мирного договора. Последующие переговоры не привели ни к какому результату.

Однако в ответ на заключение в 1960 года японско-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. Россия за последние годы неоднократно указывала, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В конце января 2019 года ВЦИОМ опубликовал данные социсследования, согласно которому 77% россиян выступают против передачи Южных Курил Японии. Что касается японцев, большинство их (88,2%) не верит, что территориальный спор будет решен при Абэ.

Переговоры Путина и Абэ запланированы в кулуарах саммита стран «большой двадцатки».



NEWSru.com

