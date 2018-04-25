Абитуриенты слышат голос рынка труда

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Министр образования и науки Юргита Пятраускене и президент Ассоциации по организации общего приема в высшие школы Литвы Пранас Жилюкас представили первые результаты поступления в вузы.

Несколько уменьшилось

Министр образования и науки Юргита Пятраускене представила тенденции вступительных экзаменов, подчеркнув, что это не конечные результаты. Она сказала, что несколько уменьшилось число поступающих, отвечающих минимальным требованиям.

«Демографическая ситуация оказывает влияние на число поступающих, по сравнению с предыдущими годами число абитуриентов уменьшилось на 2,2%, число претендующих на поступление в высшие школы осталось почти таким же, как в прошлом году (27,7 тыс. нынче и 28,1 тыс. в прошлом году. — Прим. ред.). Роста уезжающих на учебу за границу эта тенденция по существу не показывает. Отрадно, что более высокие требования, порог балла в университеты (в нынешнем году на бюджетные места он составлял 3,6 против 3 баллов в прошлом году, а при поступлении в коллегии этот балл был 2, а в прошлом году 1,6. — Прим. ред.) не испугали поступающих и не помешали их поступлению. Если в прошлом году 90% поступающих отвечали минимальным требованиям, то в этом году таких было 86%», — рассказал министр.

«В некоторые высшие школы было зафиксировано больше поступающих — это Вильнюсский университет, Литовский университет наук о здоровье и Вильнюсская художественная академия. Объединение университета им. Витаутаса Великого и Литовского эдукологического университета также показало, что число поступающих увеличивается», — сказала на пресс-коференции Пятраускене.

Она также порадовалась, что поступающие в вузы слышат сигналы от бизнеса. «В этом году на 32% увеличился прием на программы биотехнологий. Эти места действительно привлекли поступающих, они заполнены – есть потребность и на рынке труда», — рассказала министр.

Интерес не вызвало меньше программ

«Времена массовой раздачи дипломов уже закончились, ушли в прошлое. Сейчас стало больше мотивированных поступающих», — сказала министр.

По ее утверждению, это указывает на хорошую тенденцию качественного образования. Однако, по мнению министра, не все высшие школы могли выбирать поступающих, некоторые из них не дождались нужного числа абитуриентов.

«Не все высшие школы имеют роскошь не набирать или ограничивать прием на популярные учебные программы, потому что не все они набирают необходимое минимальное число желающих. Если сравнивать с прошлым годом, то программ, которые не вызвали интереса, около 60, но при сравнении с прошлым годом это вдвое меньшее число», — рассказала министр, радуясь, что и сами высшие школы понимают ситуацию и принимают нужные решения.

Однако участники пресс-конференции конкретно не назвали тех учебных программ, которые не вызвали интереса поступающих. Они утверждали, что большая часть таких программ – это просто копия других.

«Клайпедский университет, Мариямпольская коллегия — это те высшие школы, в которых многие учебные программы нерентабельны. Никоим образом нельзя утверждать, что они приговорены к вымиранию, просто некоторые высшие школы идут не в том направлении», — сказала министр.

Клайпедский университет не набрал студентов на 8 программ, а Мариямпольская коллегия – на 7 программ.

Новшеством пользуются вяло

Пятраускене представила тенденции только что введенного в этом году новшества. Учащихся могли оценивать не только по результатам экзаменов.

«Этот год – первый, когда поступающих оценивают не только по результатам экзаменов, но и дополнительно по 0,25 балла за школьную работу к аттестату зрелости или за выполнение в течение 3 месяцев волонтерской работы. В этом году этой возможностью воспользовались 139 поступающих, баллы зрелости которых были оценены не ниже 9 баллов», — рассказала о новшествах министр. Она высказала уверенность, что эта возможность в будущем станет еще более популярной.

В этом году в университеты приглашаются 11 162 студента. Из них на финансируемые государствам места – 7320. В коллегии приглашаются 10 645 студентов, из них на финансируемые государствам места – 5153 студента.

Больше всего приглашаемых

Президент Ассоциации по организации общего приема в высшие школы Литвы представил и те учебные программы в университетах, на которые приглашено больше всего студентов. Это программирование в Каунасском технологическом университете, в Вильнюсском университете – право, политические науки, медицина, в Вильнюсском техническом университете им. Гядиминаса — программирование.

В коллегиях больше всего принято студентов на следующие учебные программы: программирование в Вильнюсской коллегии, международный бизнес там же, транспортная логистика в Вильнюсской коллегии технологий и дизайна, общий уход за больными в Вильнюсской коллегии и мультимедийные технологии в Каунасской коллегии.

Самыми популярными программами остаются медицина в Литовском университете наук о здоровье и в Вильнюсском университете. Из десятка ранее самых популярных программ в университетах выпали экономика и менеджмент.

В университетах в десятке самых популярных программ, кроме медицины в Литовском университете наук о здоровье (669 первых пожеланий) и в Вильнюсском университете (538), также одонтология в Литовском университете наук о здоровье (357), программирование в Каунасском технологическом университете (330), право в Вильнюсском университете (288), программирование в Вильнюсском университете (270), психология в Вильнюсском университете (267), тренерское дело в Литовском университете спорта (255), политические науки в Вильнюсском университете (238) и ветеринарная медицина в Литовском университете наук о здоровье (216).

После подведения результатов самым популярным остается Вильнюсский университет, собравший одну треть всех заявлений на учебу, на втором месте Каунасский технологический университет.

Среди коллегий самая популярная программа – международный бизнес в Вильнюсской коллегии (286), на втором месте по популярности – логистика в Каунасской коллегии (248), далее следуют общий уход за больными в Вильнюсской коллегии (242), косметология в Каунасской коллегии (227), программирование в Вильнюсской коллегии (225), техническая эксплуатация автомобилей в Каунасской технической коллегии (200), гигиеническая и декоративная косметология в Вильнюсской коллегии (190), общий уход за больными в Каунасской коллегии (182), социальная работа в Каунасской коллегии (153), кинезитерапия в Вильнюсской коллегии (150).

Желающих учиться в коллегиях в этом году значительно меньше, чем в университетах.

В общем приеме участвуют 36 высших школ.

Договоры с приглашенными будут заключаться с 27 по 31 июля, за исключением выходных.

1 августа начнется второй этап общего приема.

Инф. «ЛК», BNS