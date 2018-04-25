Аборигены Андаманских островов застрелили из лука американского туриста

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Гражданин США по имени Джон Аллен Чо, 27 лет, был застрелен из лука одним из членов племени, проживающего на Северном Сентинельском острове (группа Андаманских островов) в Бенгальском заливе, которое погибший планировал обратить в христианство.

В статье отмечается, что законы Индии запрещают посещать эту территорию, поскольку населяющие ее аборигены не умеют добывать огонь и находятся по уровню развития в каменном веке.

Чо был убит в минувшую субботу, однако о его смерти полиция сообщила только в среду, пишет новостное агентство Reuters.

По сведениями сетевого издания Andaman Sheekha, неудачливый миссионер не менее пяти раз посещал Андаманские и Никобарские острова с этой же целью. В середине ноября он пытался попасть на Северный Сентинельский остров, но тогда ему это не удалось. В этот раз он воспользовался помощью индийских рыбаков, который перевезли его на каноэ.

Сентинельцы многие тысячи лет живут без постоянных контактов с другими цивилизациями. Они не умеют добывать огонь, охотятся с помощью луков и стрел, и атакуют из луков вертолеты с людьми, наблюдающими за их жизнью.

Численность племени неизвестна, но оценивается примерно в 150 человек, разделенных на несколько кланов. Сентинельцы – самый закрытый из народов, населяющих острова. Другие островитяне более открыты к контактам.

NEWSru.co.il