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Аборигены Андаманских островов застрелили из лука американского туриста

Фото из открытых источников

Гражданин США по имени Джон Аллен Чо, 27 лет, был застрелен из лука одним из членов племени, проживающего на Северном Сентинельском острове (группа Андаманских островов) в Бенгальском заливе, которое погибший планировал обратить в христианство.

В статье отмечается, что законы Индии запрещают посещать эту территорию, поскольку населяющие ее аборигены не умеют добывать огонь и находятся по уровню развития в каменном веке.

Чо был убит в минувшую субботу, однако о его смерти полиция сообщила только в среду, пишет новостное агентство Reuters.

По сведениями сетевого издания Andaman Sheekha, неудачливый миссионер не менее пяти раз посещал Андаманские и Никобарские острова с этой же целью. В середине ноября он пытался попасть на Северный Сентинельский остров, но тогда ему это не удалось. В этот раз он воспользовался помощью индийских рыбаков, который перевезли его на каноэ.

Сентинельцы многие тысячи лет живут без постоянных контактов с другими цивилизациями. Они не умеют добывать огонь, охотятся с помощью луков и стрел, и атакуют из луков вертолеты с людьми, наблюдающими за их жизнью.

Численность племени неизвестна, но оценивается примерно в 150 человек, разделенных на несколько кланов. Сентинельцы – самый закрытый из народов, населяющих острова. Другие островитяне более открыты к контактам.

NEWSru.co.il

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