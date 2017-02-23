ACEA: продажи грузовиков в январе выросли во всех странах Балтии

В первом месяце этого года продажи грузовых машин росли во всех трех Балтийских странах, свидетельствуют данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

В Литве, которая в прошлом году фиксировала самый большой рост продаж грузовиков, в январе были проданы 268 грузовых машин – на 5,1% больше, чем в январе 2016 года, когда были проданы 255 грузовиков.

В Латвии продажи грузовиков за год выросли на 17,8% до 126, а в Эстонии – на 35,5% до 164.

Во всем Евросоюзе рынок грузовиков за год вырос на 3,9% до 23 тысячи 200.

В январе в Литве продажи всех видов коммерческого транспорта, включая автобусы и легковые грузовики, выросли на 5,1% до 511, в Латвии они снизились на 5,5% до 274, в Эстонии – выросли на 16,2% до 553.

В целом рынок коммерческого транспорта в ЕС за год вырос на 8,2% до 173 тысяч 600.

BNS

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