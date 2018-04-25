ACEA: рост автомобилей на альтернативном топливе в Литве – самый быстрый в ЕС

🔊 Воспроизвести

В первом полугодии этого года в Литве рост регистрации новых автомобилей, работающих на альтернативном топливе, по сравнению с январем-июнем прошлого года, был крупнейшим среди всех стран Евросоюза, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

В первом полугодии в Литве было зарегистрировано почти 1,2 тыс. таких автомобилей — почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Латвии регистрация автомобилей на альтернативном топливе за год выросла на 72,6% до 252, а в Эстонии – на 17,4% до 824.

Во всем ЕС регистрация этих автомобилей в этом году выросла на 35,6% до 567 тысяч.

BNS