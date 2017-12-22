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ACEA: рост продаж грузовых автомобилей в Литве – из наиболее заметных в ЕС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 22, 13:00   |   Комментариев: 0

Рост продаж новых грузовиков в Литве за одиннадцать месяцев этого года был одним из самых стремительных в Евросоюзе (ЕС), показывают данные Ассоциации европейских производителей автомобилей ACEA.

В Литве в январе-ноябре продано 6495 новых грузовиков – на 14% больше, чем в январе-ноябре 2016 года (5695). Более стремительный рост продаж грузовиков зафиксирован только на Кипре (61,5%), однако там в этом году продано всего 63 грузовика, и в Эстонии – 18,9% или на 946 грузовиков больше.

В Латвии в этом году продажи грузовиков сократились на 3,7% до 1355.

Во всем ЕС продажи этих транспортных средств выросли на 1,1% до 273,8 тыс.

BNS

Метки: 

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