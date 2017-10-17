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ACEA: рост продаж новых автомобилей в этом году в Литве – крупнейший в ЕС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 17, 13:00   |   Комментариев: 0

За три квартала 2017 года увеличение продаж новых автомобилей в Литве было одним из самых больших во всём Европейском Союзе, утверждает Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

В январе-сентябре, по сравнению с тем же периодом 2016 года, продажи автомобилей выросли на 22,7% до 19,2 тыс., говорится в опубликованных во вторник данных   ACEA.  Впервы в этом году по этому показателю в ЕС лидирует Литва.

В Латвии продажи автомобилей за год выросли на 0,4% до 12,7 тыс. в Эстонии они выросли на 11,1% до 19,3 тысячи.

Во всём Евросоюзе продажи автомобилей в этом году возросли на 3,9% до 11,7 миллиона.

BNS

Метки: 

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