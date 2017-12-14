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ACEA: рост продаж новых автомобилей в Литве – наиболее заметный в ЕС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 14, 14:00   |   Комментариев: 0

Рост продаж новых автомобилей в Литве в этом году за одиннадцать месяцев был наиболее заметным во всем Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В Литве за период с января по ноябрь по сравнению с таким же периодом 2016 года продажи автомобилей выросли на 26,4% до 23,9 тыс., показывают обнародованные в четверг данные ACEA.

В Латвии продажи автомобилей за год выросли на 1,2% до 15,4 тыс., в Эстонии – на 11,3% до 23,5 тыс.

Во всем ЕС продажи в этом году выросли на 4,1% до 14,047 млн.

BNS

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