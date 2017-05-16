ACEA: рост продаж новых автомобилей в Литве – один из самых больших в ЕС

Рост продаж новых автомобилей в Литве за четыре месяца этого года был одним из самых больших в Евросоюзе (ЕС), сообщает Созюз европейских производителей автомобилей (ACEA).

В Литве в январе-апреле по сравнению с таким же периодом 2016 года продажи автомобилей возросли на 17,2% до 7778, показывают обнародованные во вторник данные ACEA.

В Латвии продажи автомобилей за год увеличились на 2,5% до 5481, в Эстонии – на 7% до 8095.

Только в апреле по сравнению с апрелем прошлого года продажи автомобилей в Литве выросли на 10,7% до 2254, в Латвии – сократились на 3,2% до 1417, в Эстонии – выросли на 4,3% до 2226.

Во всем ЕС продажи в этом году увеличились на 4,7% до 5,333 млн., а только в апреле – уменьшились на 6,6% до 1,191 млн. Самыми популярными в этом году остаются автомобили марки Volkswagen – за четыре месяца их продано 564,5 тыс. или на 1,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.

BNS

Метки: ACEA, Евросоюз, Литва