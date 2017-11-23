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ACEA: рост продаж новых грузовиков в Литве – один самых стремительный в ЕС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 23, 15:00   |   Комментариев: 0

Рост продаж новых грузовиков в Литве за десять месяцев этого года был одним из самых стремительных в Евросоюзе (ЕС), показывают данные Ассоциации европейских производителей автомобилей ACEA.

В Литве в январе-октябре продано 6105 новых грузовиков – на 14,6% больше, чем в январе-октябре 2016 года (5328). Более стремительный рост продаж грузовиков зафиксирован только на Кипре (61,1%), однако там в этом году продано всего 58 грузовиков.

В Латвии продажи грузовиков в этом году сократились на 8,3% до 1176, в Эстонии они увеличились на 13,9% до 867.

Во всем ЕС продажи этих транспортных средств выросли на 0,9% до 247,1 тыс.

BNS

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