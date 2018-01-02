Achema и LDT договорились с “Газпромом” о закупках газа в 2018 году

Крупнейший потребитель газа в Литве – йонавский производитель удобрений Achema и предприятие по торговле газом Lietuvos dujų tiekimas (LDT) в конце декабря подписали соглашения с российским “Газпромом” о закупках газа в этом году.

Компания Achema намерена купить у “Газпрома” около двух третей всего потребляемого за год объема газа или около 9 мегаватт-часов, а остальную часть газа она купит у норвежского концерна Statoil – этот газ будет доставлен через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ).

“Да, мы подписали договор на год с “Газпромом”. Условия по сути аналогичные, как и в прошлом году, (…) объем такой же, как и в прошлом году, каких-то изменений по объемам нет”, – сказал BNS зампредседателя правления контролирующего Achema концерна Achemos grupe Гинтарас Бальчюнас.

Он подтвердил обнародованную ранее BNS неофициальную информацию о том, что газ будет покупаться через дочернее предприятие группы в Германии Agro Baltic. По его словам, так получилось потому, что до “Брекзита” на закупки газа распространялся индекс английской биржи NBP, а после того, как упал курс фунта стерлингов и биржа заколебалась, теперь применяется индекс германской биржи Gaspool.

Цена покупки газа является конфиденциальной, однако, по словам Г. Бальчюнаса, она сходна с прошлогодней.

Предприятие LDT не называет объемы газа, который будет куплен им у “Газпрома”, часть газа она также купит у других поставщиков через ТСПГ.

Глава LDT Мантас Микалаюнас подтвердил BNS, что в последние дни 2017 года предприятие договорилось с “Газпромом” относительно части необходимого ему объема газа. По его словам, у предприятия есть резервный газ в хранилище в Инчукальнисе (более 100 млн. кубометров) и оно намерено использовать его зимой, а потом планирует покупать СПГ.

Помимо “Газпрома”, в прошлом году LDT покупало СПГ у американских компаний Cheniere Marketing International, Koch Supply & Trading и испанской Gas Natural Fenosa.

BNS

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