Achema и LET покупают СПГ у российской компании «Новатэк»

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Крупнейший потребитель газа в Литве — йонавский производитель удобрений Achema и госпредприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET) покупают газ не только у российского концерна «Газпром», но и у крупнейшей частной российской газовой компании «Новатэк».

У этой компании они покупают сжиженный природный газ (СПГ), который импортируется через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ).

По неофициальным данным BNS, в апреле компания Achema привезла для себя две небольших партии газа (по 6,5 тыс. кубометров) от «Новатэка». Оба судна пришли из вновь построенного российского Высоцкого порта, который находится в Балтийском море. Сама Achema не комментирует, у кого покупает газ.

Представитель компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте подтвердила BNS, что в Клайпеду из Высоцка в апреле пришли три судна, однако предоставить более подробную информацию она отказалась.

Один из трех пришедших в Клайпеду грузов «Новатэка» предназначался для предприятия группы Lietuvos energija — Lietuvos energijos tiekimas. Представитель группы Артурас Кятлярюс сказал BNS, что предприятие купило газ у международного посредника по торговле сырьем и логистике Trafigura.

По данным BNS, до июня в Клайпеду придут и другие заказанные Achema грузы СПГ от «Новатэка». Klaipedos nafta в этом году должна принять около десяти малых судов с СПГ, однако, все ли они будут предназначены для Achema, не сообщается.

«Новатэк» вместе с российским государственным банком «Газпромбанк» контролируют ТСПГ малого объема в порту города Высоцка и Высоцкий завод СПГ мощностью 660 тыс. тонн в год. С 31 марта до 16 апреля из Высоцкого порта вышло 7 судов с 67,8 тыс. кубов СПГ, из них 3 ушли в Клайпеду, пишет новостное агентство Reuters.

США с 2014 года применяет санкции к компании и к «Новатэк», и к «Газпромбанку», однако на крупнейшего акционера и главу «Новатэка» — миллиардера Леонида Михельсона (по данным Forbes, его имущество оценивается в 24,3 млрд долларов США, он занимает 32-е место в списке самых богатых людей мира) санкции не распространяются. Однако они распространяются на второго крупного акционера «Новатэка» — Геннадия Тимченко (20,3 млрд долларов, 49-е место), у которого есть связи с российским президентом Владимиром Путиным.

По объемам добычи «Новатэк» в России уступает только монополисту «Газпрому». В прошлом году компания добыла 68,8 млрд кубометров газа — на 8,5% больше, чем в 2017 году.

«Новатэк» с помощью российского правительства проводит в жизнь еще два проекта заводов СПГ в северной части России. Один из заводов на полуострове Ямал начал действовать в конце 2017 года, еще один завод СПГ планируется построить на находящемся рядом Гыданском полуострове.

BNS