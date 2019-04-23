Achema обжалует в Европейском суде новый порядок содержания терминала СПГ

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Крупнейший потребитель газа в Литве — йонавский производитель удобрений Achema и компания торговли газом Achema Gas Trade подали в Суд справедливости ЕС жалобу на вступивший в этому году в силу новый порядок содержания Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ).

Заместитель председателя правления владеющей заводом Achema группы Achemos grupe, адвокат Гинтарас Бальчюнас подтвердил BNS, что суду обжаловано решение Еврокомиссии, которым в октябре прошлого года был утверждена новая схема государственной помощи Клайпедскому терминалу СПГ.

Г. Бальчюнас утверждает, что новая схема создает неравные условия для контролируемой государством компании поставок энергии Lietuvos energijos tiekimas (LET), которая закупает газ в рамках долгосрочного договора с норвежским концерном Equinor и другими компаниями торговли газом.

«Проблема в том, что Lietuvos energijos tiekimas получает компенсацию за выгорание СПГ и за разницу цен (купли-продажи – BNS) закупаемого у Equinor газа, поэтому прочие участники рынка, включая Achema Gas Trade, проигрывают в конкурентной борьбе. При продаже природного газа производителям теплоэнергии, где объем рынка составляет около 360 млн кубометров, Lietuvos energijos tiekimas реально может предложить любую цену, поскольку ее разницу через сбор за СПГ оплачивает Achema и другие потребители газа», – сказал BNS Г. Бальчюнас.

Он подчеркнул, что Achema, которая является крупнейшим потребителем газа в стране, платит и основную часть сбора за содержание терминала СПГ.

«Почти 50% компенсации, которую получает Lietuvos energijos tiekimas за то, что предлагает более низкую цену, чем Achema Gas Trade или другие поставщики, реально оплачивает Achema. Мы считаем, что это совершенно нечестно, и не соответствует никакими условиям конкуренции», – утверждает Г. Бальчюнас.

По его словам, компании обратились в европейский суд, поскольку оспариваются не только действия литовских властей, но и решение Еврокомиссии, утвердившее изменения государственной помощи терминалу СПГ.

В октябре прошлого года ЕС утвердил новую схему государственной компенсации, выделяемой LET с тем, чтобы она обеспечила необходимое для работы терминала количество СПГ. По этой схеме с начала этого года производители электроэнергии не обязаны приобретать часть газа у назначенного поставщика LET, а затраты компании, как и раньше, компенсируются за счет так называемой составляющей безопасности терминала СПГ.

По договору с Equinor литовская LET продолжает приобретать ежегодно необходимое количество СПГ – 4 груза в год – которые продает на литовском , региональном или мировом рынках. Согласно новой модели цена на продаваемые объемы не регулируется, также не компенсируются затраты на балансирование, обмен и хранение газа, которые компания сейчас покрывает из выручки.

BNS