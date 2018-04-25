Администрация президента Литвы не видит существенных перемен в налоговой реформе

Правительство Литвы и представители правящих в парламенте считают налоговую и пенсионные реформы существенными, а подписавшая изменения к налоговой системе президент Даля Грибаускайте оценивает их как коррекции, результат которых будет зависеть от их реализации, сообщил портал delfi.lt.

Старший советник главы государства Лина Антанавичене, выражая позицию президента, отметила, что в принятых предложениях нет радикальных изменений, но можно надеяться, что улучшиться положение жителей с минимальными доходами.

«Президент не считает эти поправки к законам реформой. В них нет каких-то радикальных изменений. Это больше изменения технического характера. Возможно, их можно было бы называть налоговыми коррупциями (…) Коррекции законов создают условия для сокращения налогового бремени для населения. В наибольшей степени это сокращение должны ощутить люди, получающие наименьшие доходы», — цитирует портал слова Л. Антанавичене.

BNS напоминает, что налоговая реформа предусматривает консолидацию на стороне работника налогов, связанных с трудовыми отношениями, введения тарифов подоходного налогов в размере 20 и 27%, повышение не облагаемого налогами минимума, расширение его применения.

Правительство подчеркивает, что изменения к законам снизят налогообложение труда, особенно для людей со средними доходами. Оппозиция утверждает, что реформа потребует больших бюджетных расходов, поправки приняты хаотично, без оценки

BNS