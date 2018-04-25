Администрация президента назвала муниципальные выборы проигрышем правящих

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Представители президента Литвы Дали Грибаускайте назвали результаты муниципальных выборов проигрышем правящих «аграриев» и победой оппозиции.

«Победили люди, демократия и оппозиция», – заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas советник президента Миндаугас Линге.

«Видно, что люди не склонные поддерживать осуществляемую национальную политику», – добавил он.

«Аграрии» по количеству мандатов в самоуправлениях отстают от консерваторов и социал-демократов, но усилили позиции, по сравнению с предыдущими муниципальными выборами 2015 года.

«Оппозиционные партии собрали значительно больше голосов (…), таким образом, очевидно, останавливается определенный агрессивный политический бульдозер правящих», – сказал М. Линге.

BNS