Администрация президента назвала муниципальные выборы проигрышем правящих

Представители президента Литвы Дали Грибаускайте назвали результаты муниципальных выборов проигрышем правящих «аграриев» и победой оппозиции.
«Победили люди, демократия и оппозиция», – заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas советник президента Миндаугас Линге.
«Видно, что люди не склонные поддерживать осуществляемую национальную политику», – добавил он.
«Аграрии» по количеству мандатов в самоуправлениях отстают от консерваторов и социал-демократов, но усилили позиции, по сравнению с предыдущими муниципальными выборами 2015 года.
«Оппозиционные партии собрали значительно больше голосов (…), таким образом, очевидно, останавливается определенный агрессивный политический бульдозер правящих», – сказал М. Линге.