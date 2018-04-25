Администрация Президента присоединяется к глобальной инициативе по борьбе с насилием

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По случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября, в воскресенье, Администрация Президента присоединится к инициативе ООН «Сделаем мир оранжевым» и «окрасит» фасад Президентского дворца в оранжевый цвет.

Каждый год, начиная с 2015 г., на известных зданиях или объектах по всему миру в День борьбы против насилия в отношении женщин включается оранжевая подсветка с целью привлечения внимания общества к широко распространенной проблеме насилия в отношении женщин и девочек.

Глобальная кампания «Сделаем мир оранжевым» исключительное внимание в этом году уделяет тем, кто нарушил молчание и осмелился рассказать о случаях насилия в отношении женщин, жертвам насилия, защитникам, а также таким гражданским кампаниям, как #MeToo, #TimesUp, #NotOneMore. Это позволит подчеркнуть влияние социальных движений в деле повышения понимания обществом вреда и последствий насилия в отношении женщин и необходимости помощи жертвам насилия.

По словам Президента, глубоко укоренившаяся «культура насилия» – очень больное явление в нашем обществе. Распространение насилия в близком окружении не связано с образованием, уровнем доходов или статусом в обществе. Для преодоления терпимого отношения к насилию необходимо объединить усилия всех неравнодушных людей, их решимость и сознательность.

Борьба с насилием в близком окружении – одна из главных целей инициированной Президентом национальной кампании «За безопасную Литву», которая объединяет инициативы граждан и неправительственных организаций. Одни из самых ярких инициатив – не забывающий о самых дальних городках страны проект «Вдохни» и помощь, организованная сетью деловых женщин Литвы для женщин, которые смогли противостоять насилию. Эти истории успеха уже стали прекрасным примером для всей Литвы.

В прошлом году в Литве было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев насилия в ближайшем окружении. Жертвами восьми из десяти таких преступлений стали женщины. Согласно данным Департамента полиции, в 2017 году было зарегистрировано 47,9 тысяч сообщений о насилии в близком окружении.