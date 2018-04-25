Администрация президента США отказалась предоставить демократам записи разговоров Трампа и Путина

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Белый дом в четверг отказался предоставлять представителям Демократической партии в Конгрессе документы, связанные с переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

В ответе на запрос главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, председателя комитета по иностранным делам Элиота Энгела и председателя комитета по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне подчеркнул, что Конгресс не имеет права на получение информации о беседах лидеров с глазу на глаз.

«В запросах комитетов не приводятся юридические основания для того, чтобы другая ветвь власти могла заставить президента обнародовать детали дипломатического общения с иностранными лидерами», — цитирует газета юрисконсульта президентской администрации.

«Согласно установленному закону, ответственность за ведение международных отношений лежит исключительно на исполнительной власти», — пишет Чиполлоне.

«Президент должен иметь возможность свободно вступать в дискуссии с иностранными лидерами и не опасаться, что эти разговоры будут раскрыты и использованы в политических целях. И иностранные лидеры тоже должны быть в этом уверены», — пояснил представитель администрации США.

Ранее представители трех комитетов Палаты представителей направили в Белым дом запрос о предоставлении «всех документов и данных, связанных с переговорами Путина и Трампа, включая телефонные звонки и личные встречи».

В настоящий момент как минимум шесть комитетов американского Конгресса проводят собственные расследования, так или иначе касающиеся нынешнего хозяина Белого дома.

В их число входят в том числе разбирательства на предмет того, имел ли место сговор между РФ и лицами из окружения Трампа с тем, чтобы помочь последнему одержать победу на выборах 2016 года в США.

Кроме того, парламентские комитеты решили выяснить, были ли у Трампа какие-либо бизнес-связи с Москвой, использовал ли он свои президентские полномочия с целью личного обогащения, а также пытался ли он как-то помешать проведению расследований в его отношении.

NEWSru.com