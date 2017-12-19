Администрация президента хочет более тесного сотрудничества с Кабмином Литвы

Администрация президента Литвы хотела бы, чтобы правительство более тесно сотрудничало в подготовке реформ, заявил советник главы государства Дали Грибаускайте.

По словам Миндаугаса Линги, более тесные связи между институциями были в начале работы правительства Саулюса Сквярнялиса, а в последнее время советники президента часто узнают о новых инициативах из СМИ или уже по увиденным зарегистрированным правовым актам.

“Сначала ощущалось желание правительства обсуждать реформы, но немало было инициатив, о которых, как и все прочие, мы узнали, прочитав информационные порталы или посмотрев зарегистрированные проекты”, – сказал М. Линге в интервью радиостанции Ziniu radijas .

“Хотелось бы, чтобы этого сотрудничества было больше, чтобы обсуждалось, представлялось, велись дискуссии”, – добавил он.

BNS

Метки: Литва