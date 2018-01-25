Адрес детский квартал

В Бресте открылся пятый детский дом семейного типа. На днях новоселье праздновали родители–воспитатели Юлия и Андрей Гуляевы и их шестеро детей. Строительство обошлось республиканскому, областному и городскому бюджетам почти в 260 тысяч рублей. Еще около 40 тысяч выделено на его оснащение. В двухэтажном коттедже созданы все необходимые условия.

По соседству с новоселами уже обосновались четыре приемных семьи. Первый дом семейного типа на улице Васнецова открыли в 2013 году. За это время здесь вырос настоящий детский квартал. И это не условное название, а первый в стране социальный проект. Его автор, родитель–воспитатель Виталий Иванов — глава семейства из соседнего дома, раскрывает замысел:

— Теперь в квартале проживают 29 детей. Наша цель — объединить семьи в единую образовательную систему. Вместе решать проблемы, проводить педагогические, воспитательные мероприятия. А в перспективе наладим сотрудничество с другими родителями, которые воспитывают детей в приемных семьях.

Инициативу полностью поддерживают местные власти. Председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский уверен, что опыт будет положительным:

— Дети, которые находятся в однородной среде, лучше взаимодействуют друг с другом. У них могут быть общие интересы, разнообразные инициативы. От субботника по благоустройству улицы, на которой они живут, до совместного празднования какого–нибудь торжества. Это обмен пусть и маленьким, но жизненным опытом. Проект поможет и приемным родителям, поскольку ребята будут воспитываться в коллективе.

Всего в Брестской области создано 48 домов семейного типа. В них воспитывается 313 детей. По словам Николая Красовского, возможно, уже в этом году в Бресте появится еще один такой дом.

Александр МИТЮКОВ.

Метки: N4 (1196) 25 января