Адвокатский совет решил не останавливать деятельность подозреваемых адвокатов

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В четверг Адвокатский совет Литвы решил не останавливать деятельность пяти адвокатов, фигурирующих в качестве подозреваемых в деле о судебной коррупции.

Деятельность одного адвоката остановлена по его собственной просьбе.

«У нас недостаточно данных, чтобы принять обоснованное и аргументированное решение», – заявил журналистам в Вильнюсе председатель совета Игнас Вегеле.

По его словам, Адвокатский совет получил лишь извещения правоохранительных органов о подозрениях коллегам без дополнительных аргументов.

«Есть только подозрения, а что мы услышали от адвокатов сегодня, то мы услышали очень много данных о том, что действия против адвокатов были похожи даже на пытки», – сказал юрист.

«Мы руководствуемся презумпцией невиновности адвокатов, как и презумпцией невиновности каждого лица», – добавил он.

Временно остановлена лишь деятельность адвоката Драсутиса Загряцкаса по его собственной просьбе.

Подозрения также предъявлены вильнюсским адвокатам Ромуалдасу Миклюшасу, Гедре Цимболене и Гинтарасу Пусяцкасу, клайпедчанам Айварасу Сурблису и Марюсу Навицкасу.

В деле о возможном взяточничестве в судах 45 подозреваемых, включая восемь судей различного уровня.

У правоохранительных органов есть подозрения в том, что сумма оговоренных взяток могла достигать 400 тыс. евро.

BNS