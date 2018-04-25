Адвокатура Литвы озабочена сообщениями о коррупции

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Заместитель председателя Совета адвокатов Литвы Миндаугас Кукайтис заявил, что адвокатура озабочена сообщениями о том, что прокуратура расследует коррупционную сеть, охватывающую суды и адвокатуру.

По его словам, если подозрения подтвердятся, то это сильно потрясет всю судебную систему.

«Мы озабочены, адвокатура следит за процессом, она не относится терпимо, если адвокат совершил незаконные действия. Это информация, представленная публично по поводу судей действительно потрясает. Если подозрения подтвердятся, то это будет одним из крупнейших потрясений правовой системы», – сказал BNS М. Кукайтис.

Он сказал, что пока не может предоставить более подробную информацию.

В среду правоохранительные органы сообщили, что проводят досудебное расследование различных коррупционных деяний – взяточничества, торговли влиянием, подкупа и злоупотреблений в судебной системе.

Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила иммунитета восемь судей в связи с подозрениями в коррупции.

Президент сообщила, что прокуратура расследует коррупционную сеть, охватывающую суды и адвокатов.

Сейчас в различных местах Литвы проводятся плановые процессуальные действия, собираются важные для расследования данные.

Более детальная информация будет представлена на пресс-конференции. В ней принимает участие генеральный прокурор Эвалдас Пашилис и директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус.

BNS