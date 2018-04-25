Адвокаты осужденных по делу 13 января намерены обжаловать приговор

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Адвокаты осужденных по делу о событиях 13 января 1991 года заявили в среду, что обжалуют приговор, оглашенный Вильнюсским окружным судом.

Адвокат заочно осужденного за военные преступления и преступления против человечности бывшего офицера КГБ Михаила Головатова Ришардас Бурда заявил, что назначенный его подопечному срок наказания в 12 лет лишения свободы кажется ему нелогичным.

«По сути, оценка в преступлениях против человечности несколько иная. За них, прежде всего, отвечают не подчиненные, а те, кто командовал», – сказал BNS адвокат.

«Маршал Язов получил меньше, чем его подчиненный», – сказал он.

Адвокат бывшего заместителя командующего 76-ой Псковской воздушно-десантной дивизии, самого высокопоставленного командующего десантника в Вильнюсе Василя Кустрио Эмма Домаева заявила BNS, что обжалует приговор.

«Наказание Язову действительно должно было быть строгим, а моему полковнику все равно должно было быть меньшим. Он же был исполнителем», – сказала юрист. Суд наказал В. Кустрио 12 годами лишения свободы.

Прокуроры, расследовавшие дело, пока не комментируют избранные судом наказания и обещают сделать это после обеда, когда судьи зачитают мотивы приговора.

Сегодня Вильнюсский окружной суд огласил приговор 67 гражданам России, Беларуси и Украины, они признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности за участие в советской агрессии 13 января 1991 года. Они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Большинство обвиняемых судил заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдавать.

BNS