«Аэрофлот» меняет правила перевозки животных

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Авиаперевозчик ПАО «Аэрофлот» с 14 февраля вносит изменения в правила перевозки животных в салоне лайнера на своих рейсах.

«Новые требования предъявляются к размерам жестких контейнеров и сумок-переносок для перевозки животных в салоне самолета, — цитирует ТАСС сообщение авиакомпании. — С 14 февраля размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 см (раньше допускалось 135 см), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 см (ранее допускалась сумма трех измерений 125 см)».

Новые стандарты позволяют надежно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов, имеющихся в парке «Аэрофлота», отмечается в сообщении. Такое расположение контейнера позволяет путешествующему с животным и рядом сидящему пассажиру комфортно расположиться без стеснения и ограничений для ног, а также не создает препятствий для передвижения.

Если такое размещение невозможно, то на время движения воздушного судна по перрону, взлета и посадки контейнер или переноска должны быть пристегнуты к ремню безопасности пассажира при помощи удлинительного ремня, который предоставляется бортпроводниками. Кроме того, надежное крепление контейнера в случае нештатной ситуации повышает уровень безопасности как для пассажиров, так и для животных, подчеркнули в «Аэрофлоте».

При этом общий вес животного вместе с контейнером или переноской не может превышать 8 кг. В противном случае животное можно будет перевезти только в багажном отсеке.

Ранее на этой неделе авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», объявила, что с 18 февраля меняет правила провоза ручной клади авиапассажирами во исполнение решения Верховного суда (ВС) РФ.

NEWSru.com