Аэропорт Гатвик не работает 20 часов из-за дронов – впервые в истории

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Работа лондонского аэропорта Гатвик полностью парализована в течение 20 часов из-за полетов дронов. Отменены или же перенаправлены 760 рейсов, нарушены предрождественские планы более 110.000 пассажиров.

Британская армия и полиция проводят совместную операцию по восстановлению порядка, руководство аэропорта требует найти и судить организаторов акции. Максимальное наказание по данной статье – пять лет тюрьмы, пишет 20 декабря издание Evening Standard.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что вооруженные силы готовы в любое время оказать содействие полиции и мирным гражданам, и утверждал, не вдаваясь в детали, что в распоряжении армии имеется для этого «набор уникальных возможностей».

Эксперты в области авиации заявили, что впервые крупный международный аэропорт полностью блокирован таким образом. Ожидается, что работа аэропорта будет возобновлена утром в пятницу.

NEWSru.com.il

Автор: Andre Wadman — Gallery page http://www.airliners.net/photo//1763497/LPhoto http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/7/9/4/1763497.jpg, GFDL 1.2, Ссылка