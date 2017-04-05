Аэропорт на ремонте. Каким будет сообщение между Каунасом и Вильнюсом?

Закрытие Вильнюсского аэропорта на месяц – лишь начало его модернизации. Взлетно-посадочную полосу будут реконструировать с 14 июля по 18 августа. Согласно плану, проект модернизации обойдется в 60 млн евро. По словам генерального директора аэропортов Литвы Гядиминаса Алмантаса, если аэропорт не принимает полутора миллиона пассажиров в год, он – убыточен. Это касается не столичного, а двух других аэропортов. В прошлом году Вильнюсский аэропорт обслужил 3,8 млн пассажиров, Каунасский – 0,7 млн, Палангский – 0,2 млн.

На время реконструкции столичного аэропорта центром авиасообщения станет Каунас.

«Важно, чтобы иностранные гости, прибывающие первый раз в нашу страну, а также жители Литвы, которые летят в отпуск или по рабочим вопросам, могли просто и удобно добраться до Каунасского аэропорта в то время, когда Вильнюсский аэропорт будет закрыт на реконструкцию», — отметил руководитель сети литовских аэропортов Донатас Вовярис.

Он сказал, что хотя сами аэропорты и не ответственны за перевозку клиентов из одного аэропорта в другой, однако, стремясь создать наилучшие впечатления у пассажиров, чувствуют ответственность за их комфорт.

Литовские аэропорты обещают полную поддержку перевозчиков в предоставлении им информации о расписании полетов, а также максимальное оповещение пассажиров о возможностях сообщения между Вильнюсским и Каунасским аэропортами.

«Все расписание движения общественного транспорта между Вильнюсом и Каунасом можно будет увидеть на интернет-страницах аэропортов, а также в социальных сетях. Перевозчики могут быть спокойны — пассажиры наверняка узнают о предлагаемых им маршрутах», — утверждает Вовярис.

За 35 дней — с 14 июля по 17 августа — в аэропорту будет произведена замена покрытия старой ВПП, изолирована и укреплена его основа, установлена новая система сбора дренажа и дождевой воды, реконструированы фонари и их системы управления. В этот период Вильнюсский аэропорт не будет выполнять авиационной деятельности, а 14 из 16 авиакомпаний, работающих в Литве, переместят свои полеты в Каунас.

Уже сейчас можно добраться из Вильнюса до Каунаса, взяв напрокат машину, и без проблем оставить ее там, и наоборот.

Руководитель АО CityBee Ауримас Друтис отмечает, что возможность совершить поездку из одного города в другой без обязательного возврата автомобиля на конкретное место будет особенно актуальна тем, кто планирует вылетать из аэропорта Каунаса. По мнению Друтиса, такая поездка будет не только удобной, но и более дешевой.

«Допустим, при поездке автобусом Вильнюс-Каунас билет на одного человека стоит около шести евро. При аренде автомобиля на семью из четырех человек придется заплатить 19 евро, и средняя стоимость получится меньше», — рассказал он.

Вильнюс и Каунас будут поделены на специальные зоны, в которых, по утверждению Друтиса, автомобиль можно будет оставить практически на любой стоянке. Помимо поездок в аэропорт, аренда автомобилей может быть актуальна и спортивным болельщикам — например, тем, кто любит футбол или баскетбол, а также тем, кому удобнее добираться в другой город компаниями по несколько человек.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N14 (1154) 6 апреля, аэропорт, ремонт