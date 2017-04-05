  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.05 Текущий номер: N13 (1153) 30 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Аэропорт на ремонте. Каким будет сообщение между Каунасом и Вильнюсом?

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 06, 0:03   |   Комментариев: 0

Закрытие Вильнюсского аэропорта на месяц – лишь начало его модернизации. Взлетно-посадочную полосу будут реконструировать с 14 июля по 18 августа. Согласно плану, проект модернизации обойдется в 60 млн евро. По словам генерального директора аэропортов Литвы Гядиминаса Алмантаса, если аэропорт не принимает  полутора миллиона пассажиров  в год, он – убыточен. Это касается не столичного, а двух других аэропортов. В прошлом году Вильнюсский аэропорт обслужил 3,8 млн пассажиров, Каунасский – 0,7 млн, Палангский – 0,2 млн.

Фото BFL/Ш.Мажейки

Фото BFL/Ш.Мажейки

На время реконструкции столичного аэропорта центром авиасообщения станет Каунас.

«Важно, чтобы иностранные гости, прибывающие первый раз в нашу страну, а также жители Литвы, которые летят в отпуск или по рабочим вопросам, могли просто и удобно добраться до Каунасского аэропорта в то время, когда Вильнюсский аэропорт будет закрыт на реконструкцию», — отметил руководитель сети литовских аэропортов Донатас Вовярис.

Он сказал, что хотя сами аэропорты и не ответственны за перевозку клиентов из одного аэропорта в другой, однако, стремясь создать наилучшие впечатления у пассажиров, чувствуют ответственность за их комфорт.

Литовские аэропорты обещают полную поддержку перевозчиков в предоставлении им информации о расписании полетов, а также максимальное оповещение пассажиров о возможностях сообщения между Вильнюсским и Каунасским аэропортами.

«Все расписание движения общественного транспорта между Вильнюсом и Каунасом  можно будет увидеть на интернет-страницах аэропортов, а также в социальных сетях. Перевозчики могут быть спокойны — пассажиры наверняка узнают о предлагаемых им маршрутах», — утверждает Вовярис.

За 35 дней — с 14 июля по 17 августа — в аэропорту будет произведена замена покрытия старой ВПП,  изолирована и укреплена его основа, установлена новая система сбора дренажа и дождевой воды, реконструированы фонари и их системы управления. В этот период Вильнюсский аэропорт не будет выполнять авиационной деятельности, а 14 из 16 авиакомпаний, работающих в Литве, переместят свои полеты в Каунас.

Уже сейчас можно добраться из Вильнюса до Каунаса, взяв напрокат машину, и без проблем оставить ее там, и наоборот.

Руководитель АО CityBee Ауримас Друтис отмечает, что возможность совершить поездку из одного города в другой без обязательного возврата автомобиля на конкретное место будет особенно актуальна тем, кто планирует вылетать из аэропорта Каунаса. По мнению Друтиса, такая поездка будет не только удобной, но и более дешевой.

«Допустим, при поездке автобусом Вильнюс-Каунас билет на одного человека стоит около шести евро. При аренде автомобиля на семью из четырех человек придется заплатить 19 евро, и средняя стоимость получится меньше», — рассказал он.

Вильнюс и Каунас будут поделены на специальные зоны, в которых, по утверждению Друтиса, автомобиль можно будет оставить практически на любой стоянке. Помимо поездок в аэропорт, аренда автомобилей может быть актуальна и спортивным болельщикам — например, тем, кто любит футбол или баскетбол, а также тем, кому удобнее добираться в другой город компаниями по несколько человек.

Лешек ДЛУГИ

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿