Аэропорт Одессы и метро Киева подверглись атакам хакеров

Информационная система международного аэропорта Одессы и компьютерная сеть метро Киева подверглись 24 октября хакерской атаке. Об атаке на сеть аэропорта сообщается на его странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, и приносятся извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания.

Как сообщает одесское издание Timer, кибератака повлияла на работу внутренних служб аэропорта, отвечающих за оформление пассажиров, которое теперь занимает больше времени.

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Атаке подверглась и компьютерная система киевского метро, из-за чего там не работают банковские сервисы. “Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass)”, – говорится в сообщении киевского метрополитена в Facebook.

По данным источников издания Frontnews, речь может идти об одной из модификаций вируса Petya.A, который использовался в июньской атаке.

Также не работает сайт Государственной авиационной службы Украины, передает агентство “Интерфакс-Украина”.

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что в связи с получением ряда сообщений о росте киберугрозы принимаются меры по повышению информационной безопасности. Сообщалось, что атакован и сайт самого министерства около 13:10 и вскоре был отключен. “Мининфраструктуры принимает меры по повышению информационной безопасности”, – сказала пресс-секретарь министра инфраструктуры Марина Томко.

Напомним, что за последние полгода по миру прокатились уже две волны атак вирусов-шифровальщиков: 12 мая произошла атака вируса WannaCry, а 27 июня вирус-вымогатель Petya поразил сети около 80 организаций в России и правительственную сеть на Украине.

Оба вируса проникали на компьютеры, работающие на базе Windows, шифровали содержимое жестких дисков и требовали выкуп за восстановление данных. Атака вируса WannaCry затронула сотни тысяч компьютеров более чем в 150 странах, а атака Petya – свыше 10 тысяч компьютеров в 65 странах. От вирусов пострадал ряд российских компаний, включая “МегаФон” и “Роснефть”, а в результате атаки Petya были зафиксированы единичные случаи заражения компьютеров в банках.

Вирус-вымогатель, который блокирует доступ к данным и требует 300 долларов в биткоинах за разблокировку, известен в различных модификациях еще с 2016 года.

Вредоносная программа распространяется через спам-письмо. В частности, первые версии Petya маскировались под резюме. Когда пользователь открывал зараженное письмо, на экране появлялась Windows-программа, требовавшая прав администратора.

Народный депутат Верховной Рады от “Народного фронта”, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко и СБУ заявили, что кибератака была организована российскими спецслужбами. В августе был задержан 51-летний житель города Никополь Днепропетровской области, подозреваемый в распространении вируса Petya.A.

NEWSru.com

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