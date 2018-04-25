🔊 Воспроизвести

По мнению министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса, маловероятно, что аэропорт Паланги сможет создать новый маршрут в Германию, как этого просят предприниматели портового города – новые направления быстро появляются только при наличии необходимого количества жителей, а их в Клайпеде сейчас всего 150 тысяч, пишет Vakarų ekspresas.

На встрече с представителями Торгово-промышленной и ремесленной палаты Р. Масюлис в первую очередь призвал предпринимателей стремиться к диалогу с муниципалитетами Клайпедского региона, потому что последние готовы в ближайшие годы финансово – 200 тыс. евро – способствовать появлению новых рейсов в аэропорту Паланги.

Министр подчеркнул еще один важный момент: аэропорт Паланги балансирует на грани убыточности, поэтому трудно ожидать появления желаемых маршрутов в ближайшем будущем.

Согласно прогнозам компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы»), к 2030 году аэропорт Паланги в лучшем случае обслужит 400 тыс. пассажиров, так что их количество, вероятно, увеличится всего на четверть. Аэропорт Вильнюса скоро сможет обслужить 5 млн пассажиров, а Каунас уже обслуживает почти 1,2 млн.

В следующем году аэропорт Паланги собираются модернизировать – будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса. На это потребуются 12 млн евро.

Информация «ЛК», BNS