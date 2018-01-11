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Аэропорты Литвы надеются на рост пассажиропотока в размере 14%

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 11, 11:00   |   Комментариев: 0

Компания Lietuvos oro uostai, управляющая тремя крупнейшими аэропортами Литвы, в этом году надеется обслужить почти 6 млн. пассажиров – это на 13,6% больше, чем в прошлом году, а количество рейсов увеличится на 8%.

“В 2018 году мы надеемся преодолеть рубеж 60 тыс. рейсов в трех аэропортах, и полагаем, что количество рейсов должно увеличиться более чем на 8%. Это соответствует тенденциям всей европейской авиации. В 2018 году мы также надеемся, что пассажиропоток достигнет 5,9 млн.”, – заявил на пресс-конференции исполнительный директор компании Донатас Воярис.

По его словам, таких результатов удастся добиться, поскольку после реконструкции взлетно-посадочной полосы Вильнюсский аэропорт будет работать без остановок.

В прошлом году  пассажиропоток аэропортов Литвы составил 5,245 млн. пассажиров – на 10% больше, чем в 2016 году, а самолеты взлетали и садились 55,5 тыс. раз – на 5% больше.

BNS

Метки: 

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