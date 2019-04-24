Афера с топливом

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В Литве раскрыли преступную группировку, занимавшуюся контрабандой топлива, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Оборот нелегального горючего мог составить около 57 млн литров.

В незаконной деятельности участвовали три гражданина Латвии и семь граждан Литвы, проживающих в Каунасе, Кедайняй и Мажейкяй. Организаторами схемы незаконной торговли топливом являются три латвийца и жительница Каунаса, которая возглавляла две компании, реализующие нефтепродукты.

Предполагается, что члены преступной группы два года осуществляли контрабандные поставки. Оборот нелегального топлива мог составить около 57 миллионов литров.

По версии следствия, злоумышленники ввозили горючее из одной из стран ЕС с нулевой ставкой НДС, а затем с помощью фиктивных компаний продавали топливо в сети автозаправочных станций с литовским капиталом. В результате в государственный бюджет Литвы не поступили налоги на сумму в 10,7 млн евро.

Во время следствия специалисты провели 20 обысков в Литве и Латвии. В результате были получены вещественные доказательства и денежные средства, которые, предположительно, могли быть выручены незаконно. Чтобы расследовать это преступление, литовские правоохранительные органы сотрудничали с полицией Кипра, Израиля и Латвии.

Применено временное ограничение прав на собственность подозреваемых из Литвы. Им может грозить наказание до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Каунасский окружной суд.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ