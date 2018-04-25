Аферы в Сети

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Сегодня нашу жизнь сложно представить без Интернета, мобильных устройств, планшетов. Но это порождает новые виды мошенничества.

Европейские службы по борьбе с киберпреступностью обеспокоены отсутствием какой-либо защиты у публичных Wi-Fi-сетей, которые в огромном количестве функционируют почти в каждом городе. Огромное число владельцев открытых точек доступа не принимают никаких мер по защите данных, тем самым открывая широкое поле деятельности для злоумышленников.

Ситуацию усугубляют пользователи, охотно подключающиеся к любой открытой сети, даже если ничего не знают о ее происхождении. В последнее время особенно участились случаи кражи паролей и банковских аккаунтов, а также фишинга, распространения вирусов и прочих видов кибернетического мошенничества с использованием открытых сетей.

Однако, как утверждают специалисты, бороться с этим крайне трудно, так как ответственность лежит исключительно на владельцах точек доступа, большинство которых не желает прилагать каких-либо усилий для защиты информации, да и на самих пользователях, которым следует более ответственно относиться к выбору сети и использованию персональных данных.

Директор литовского Национального центра кибернетической безопасности Ритис Райнис советует, как распознать угрозу и не попасться на крючок мошенников.

Чаще всего кибернетические преступники, рассылая электронные письма, при помощи их содержания настолько психологически воздействуют на своих жертв, что те сами раскрывают свои персональные данные (пароли и коды доступа к интернет-банкингу, номера кредитных карт).

Другой часто применяемой тактикой обмана является заражение компьютера получателя письма вирусом, который дает доступ к данным, позволяющим присвоить чужие средства.

Директор Национального центра кибернетической безопасности Ритис Райнис отмечает, что обычно в электронных письмах, рассылаемых в целях фишинга персональных данных, указываются ссылки на веб-страницы, имитирующие сайты банков или других учреждений. Через них мошенники просят прислать или ввести в нужные поля данные банковского счета и пароли доступа. По мнению Р. Райниса, самым простым способом защиты от хищения данных является сохранение бдительности и критического взгляда.

Замечено, что мишенью для кибернетических преступников все чаще становятся не только отдельные лица, но и компании. «Кибернетические преступники целенаправленно собирают информацию о структуре, руководителях учреждения, организации, их имена, фамилии и прочую информацию.

Затем они формулируют убедительные письма для бухгалтеров учреждений, организаций и, прикинувшись их руководителями, требуют выполнить финансовые поручения», – описывает классический сценарий обмана Р. Райнис. Совсем недавно такие случаи были зафиксированы в Вильнюсе и Каунасе. Компании смогли избежать убытков благодаря бдительности бухгалтеров, которые усомнились в подлинности писем.

Не попасть в западню похитителей персональных данных поможет критическая оценка каждого полученного электронного письма. Национальный центр кибернетической безопасности представляет самые распространенные признаки, характерные для хищения данных по электронной почте.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это может быть письмо с утверждением, что его получатель выиграл телефон, крупный денежный или другой приз. Очень большая спешка. Особо полюбившаяся кибернетическим преступникам тактика – просьба что-то сделать тут же, немедленно, иначе, например, закончится действие предназначенного вам предложения. Неясные ссылки. Похитители данных нередко используют в письмах ссылки, имитирующие известные веб-страницы. Фальсификацию сайта можно распознать по адресу в браузере, который может отличаться на одну букву или символ. Прикрепленные документы. В случае скачивания неясного документа во время кибернетической атаки в компьютер автоматически внедряется вредоносная программа, целью которой является сбор персональных данных. Необычный отправитель. Похитители данных могут имитировать письма ваших коллег или друзей, прося перевести деньги на указанный банковский счет в связи с якобы произошедшим несчастьем.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ