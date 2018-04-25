Аферы в Сети

Сегодня нашу жизнь сложно представить без Интернета, мобильных устройств, планшетов. Но это порождает новые виды мошенничества.
Европейские службы по борьбе с киберпреступностью обеспокоены отсутствием какой-либо защиты у публичных Wi-Fi-сетей, которые в огромном количестве функционируют почти в каждом городе. Огромное число владельцев открытых точек доступа не принимают никаких мер по защите данных, тем самым открывая широкое поле деятельности для злоумышленников.
Ситуацию усугубляют пользователи, охотно подключающиеся к любой открытой сети, даже если ничего не знают о ее происхождении. В последнее время особенно участились случаи кражи паролей и банковских аккаунтов, а также фишинга, распространения вирусов и прочих видов кибернетического мошенничества с использованием открытых сетей.
Однако, как утверждают специалисты, бороться с этим крайне трудно, так как ответственность лежит исключительно на владельцах точек доступа, большинство которых не желает прилагать каких-либо усилий для защиты информации, да и на самих пользователях, которым следует более ответственно относиться к выбору сети и использованию персональных данных.
Директор литовского Национального центра кибернетической безопасности Ритис Райнис советует, как распознать угрозу и не попасться на крючок мошенников.
Чаще всего кибернетические преступники, рассылая электронные письма, при помощи их содержания настолько психологически воздействуют на своих жертв, что те сами раскрывают свои персональные данные (пароли и коды доступа к интернет-банкингу, номера кредитных карт).
Другой часто применяемой тактикой обмана является заражение компьютера получателя письма вирусом, который дает доступ к данным, позволяющим присвоить чужие средства.
Директор Национального центра кибернетической безопасности Ритис Райнис отмечает, что обычно в электронных письмах, рассылаемых в целях фишинга персональных данных, указываются ссылки на веб-страницы, имитирующие сайты банков или других учреждений. Через них мошенники просят прислать или ввести в нужные поля данные банковского счета и пароли доступа. По мнению Р. Райниса, самым простым способом защиты от хищения данных является сохранение бдительности и критического взгляда.
Замечено, что мишенью для кибернетических преступников все чаще становятся не только отдельные лица, но и компании. «Кибернетические преступники целенаправленно собирают информацию о структуре, руководителях учреждения, организации, их имена, фамилии и прочую информацию.
Затем они формулируют убедительные письма для бухгалтеров учреждений, организаций и, прикинувшись их руководителями, требуют выполнить финансовые поручения», – описывает классический сценарий обмана Р. Райнис. Совсем недавно такие случаи были зафиксированы в Вильнюсе и Каунасе. Компании смогли избежать убытков благодаря бдительности бухгалтеров, которые усомнились в подлинности писем.
Не попасть в западню похитителей персональных данных поможет критическая оценка каждого полученного электронного письма. Национальный центр кибернетической безопасности представляет самые распространенные признаки, характерные для хищения данных по электронной почте.
- Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это может быть письмо с утверждением, что его получатель выиграл телефон, крупный денежный или другой приз.
- Очень большая спешка. Особо полюбившаяся кибернетическим преступникам тактика – просьба что-то сделать тут же, немедленно, иначе, например, закончится действие предназначенного вам предложения.
- Неясные ссылки. Похитители данных нередко используют в письмах ссылки, имитирующие известные веб-страницы. Фальсификацию сайта можно распознать по адресу в браузере, который может отличаться на одну букву или символ.
- Прикрепленные документы. В случае скачивания неясного документа во время кибернетической атаки в компьютер автоматически внедряется вредоносная программа, целью которой является сбор персональных данных.
- Необычный отправитель. Похитители данных могут имитировать письма ваших коллег или друзей, прося перевести деньги на указанный банковский счет в связи с якобы произошедшим несчастьем.
Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ