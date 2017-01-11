Афганским силам безопасности Литва в 2017 году намерена выделить 0,5 млн. евро

В этом году Литва выделит Национальным силам безопасности Афганистана около 470 тыс. евро.

Такое предложение министерства обороны в среду будет рассмотрено на правительственном совещании.

“Средства будут переведены в специальный фонд, в который средства в основном направляют американцы. Министерство обороны в этом году предлагает перевести в него полмиллиона долларов”, – сказал BNS представитель по связям с общественностью Минобороны Лаймонас Бразайтис.

С 2015 года в Афганистане проходит операция “Твердая поддержка”, в ходе которой Альянс обучает и поддерживает Национальные силы безопасности Афганистана и некоторые министерства.

Литовский контингент в Афганистане составляют около 20 военных.

BNS

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