Агония литовского футбола

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Национальная сборная Литвы завершила выступление в Лиге наций УЕФА очередным поражением, уступив в Белграде футболистам Сербии 1:4. Главный тренер литовской команды Эдгарас Янкаускас подвел итог всего выступления в новом турнире.

Поражение в Белграде стало шестым в шести матчах Лиги наций, что означает переход сборной Литвы в следующем сезоне в низший дивизион D.

В стартовом составе сборной Литвы против сербов на сей раз вышли на поле сразу шесть футболистов, представляющих клубы национального чемпионата.

«Весь накопленный опыт в матчах с Румынией, Сербией и Черногорией — все это наверняка пригодится и поможет им в будущем», — сказал Янкаускас, добавив, что у футболистов нет времени адаптироваться к таким матчам, потому что национальный чемпионат не предлагает столь высоких по уровню мастерства игр.

«Ежемесячные сборы в национальной команде сродни шоку для футболистов с чемпионата Литвы, после которого они возвращаются в свои клубы. Очень хотелось бы, чтобы они уехали играть за рубеж, окунулись в настоящую футбольную среду, почувствовали конкуренцию и увидели, как футбол может стать частью жизни. Ее душой. Тогда и вся футбольная среда улучшится», — сказал тренер.

Сам турнир Лиги наций и его итог для литовцев ничего нового для Янкаускаса не открыл.

«Турнир не выявил ничего нового, но еще раз показал, чего литовскому футболу не хватает, сколько времени нам нужно работать, сколько денег инвестировать, чтобы игроки начали развиваться», — сказал наставник сборной.

Янкаускас не видит вариантов улучшения игры в кратковременные сроки: «Прежде всего, игрокам нужно заняться повышением индивидуального мастерства. Тогда и командная игра улучшится автоматически. Без лошади телега не поедет. Необходимо начать с низов — условий для работы с детьми, улучшать инфраструктуру, мотивировать тренеров, чтобы они отдавали свою любовь и энергию детям и были соответствующим образом вознаграждены за это».

«Нужны терпение, желание, любовь и помощь нашим игрокам», — заключил Янкаускас.

В группах дивизиона А Лиги наций победителями стали сборные Голландии, Швейцарии, Англии и Португалии. Матчи плей-офф турнира пройдут с 5 по 9 июня 2019 года в Португалии. Жеребьевка полуфиналистов состоится 3 декабря.

Полный состав дивизионов Лиги наций сезона-2020-2021 выглядит следующим образом:

дивизион А: Бельгия, Босния и Герцеговина, Дания, Англия, Франция, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Украина;

дивизион В: Австрия, Хорватия, Чехия, Финляндия, Германия, Исландия, Норвегия, Польша, Россия, Шотландия, Сербия, Уэльс;

дивизион С: Албания, Беларусь, Болгария, Грузия, Греция, Венгрия, Израиль, Косово, Македония, Черногория, Северная Ирландия, Ирландия, Румыния, Словакия, Турция;

дивизион D: Андорра, Армения, Азербайджан, Кипр, Эстония, Фарерские острова, Гибралтар, Казахстан, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Сан-Марино, Словения.

2 декабря в Дублине состоится жеребьевка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Сборная Литвы посеяна в четвертую корзину.

Сортировка по корзинам производилась, исходя из рейтинга Лиги наций, при составлении которого учитывалось множество различных показателей.

Полностью состав всех корзин выглядит следующим образом:

корзина Лиги наций: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия;

1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша;

2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия;

3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль;

4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия;

5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова;

6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Игры группового этапа отборочного турнира европейского чемпионата будут проводиться с марта по ноябрь 2019 года. Сразу в финал ЕВРО-2020 попадают обладатели двух первых мест в каждой из десяти групп, которые будут сформированы по итогам жеребьевки. Еще четыре путевки в финальную часть турнира будут разыграны в стыковых матчах в марте 2020 года. За них будут бороться шестнадцать лучших сборных из числа тех, что не попали на чемпионат Европы через квалификацию в своих группах в Лиге наций 2018/2019. Никаких привилегий странам-хозяйкам европейского первенства в этот раз не полагается.

Матчи финального этапа ЕВРО-2020 примет сразу дюжина европейских стран. Как минимум три встречи группового этапа и одну четвертьфинала примет Россия — игры пройдут на арене «Санкт-Петербург».

Стартует заключительный этап чемпионата Европы 2020 матчем открытия в Риме 12 июня, а обе полуфинальные игры и финал состоятся 7, 8 и 12 июля соответственно, в Лондоне.

Информация «ЛК»