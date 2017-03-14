“Аграрии” и социал-демократы инициируют импичмент М. Бастису

Правящие “аграрии” и социал-демократы Литвы инициируют импичмент депутату Миндаугасу Бастису.

Более 40 членов литовского сейма считают, что с учетом предоставленного ранее материала Департамента госбезопасности о М. Бастисе, следует расследовать, не нарушил ли он данную присягу.

Между тем, оппозиция стремится к формированию временной комиссии, которая бы более подробно рассмотрела возможную. угрозу национальной безопасности связей М. Бастиса.

На прошлой неделе – социал-демократ Миндаугас Бастис был уволен с поста вице-спикера литовского парламента по его собственной просьбе.

М. Бастис вручил заявление об увольнении в пятницу, поскольку не получил разрешение работать с секретной информацией в связи с личными связями с российскими энергетическими компаниями и представителями криминального мира.

Уйти с поста в руководстве парламента М. Бастиса в четверг призвал председатель сейма Викторас Пранцкетис, после ознакомления с материалами Департамента госбезопасности (ДГБ).

В представленном председателю сейма материале изложены связи М. Бастиса с называемым представителем корпорации атомной энергетики “Росатом” Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

BNS

Метки: аграрии, Бастис, ДГБ, Литва