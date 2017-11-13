“Аграрии” инициируют импичмент депутату В. Юозапавичюсу

Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) по причине не согласующейся с депутатским мандатом деятельностью инициирует импичмент консерватору Витаутасу Юозапавичюсу.

“Очевидны два явных нарушения Конституции, оба нарушения, которые описаны, не взывают сомнений в том, что нарушают Конституцию, но такие вещи должна выяснять комиссия. Мы сейчас собираем подписи”, – сказал BNS глава ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

Выступить с инициативой выдвижения сейму проекта постановления об импичменте депутату могут минимум 36 членов сейма.

В предложении импичмента “аграрии” поднимают вопрос о том, не нарушил ли В. Юозапавичюс присяги, и нет ли грубого нарушения Конституции из-за дополнительной концертной и педагогической деятельности депутата.

Сороковая статья Конституции предусматривает, что обязанности члена сейма, за исключением его обязанностей в парламенте, не согласуются ни с какими другими должностями, а также с работой, дополнительные доходы парламентарий может получать только от творчества.

Инициаторы отмечают, что оперный солист В. Юозапавичюс ведет уроки мастерства, то есть занимается педагогической деятельностью, а также выступает на концертах, и хотя его договора о творческой деятельности являются одноразовыми “фактически у них есть повторяемость”.

В предложении импичмента указываются три концерта, в которых В. Юозапавичюс исполнил партию баритона, отмечается, что один из них он получил 250 евро, а за другой гонорар в 1100 евро.

В 2004 году Конституционный суд (КС) Литвы дал разъяснения, что члены сейма могут получать дополнительную оплату за творческую деятельность, которую депутат выполняет не как объект трудовых, служебных и подобных отношений.

В этом же постановлении КС говорится, что согласно Конституции, творческой деятельностью считается деятельность в сферах науки, техники, культуры или искусства, целью которой является создание произведения, то есть качественно новой, оригинальной, никогда ранее не существовавшей материальной или духовной, научной, технической, культурной, или художественной ценности.

“Обобщая изложенные аргументы, а также практику КС, имеются достаточные основания придти к выводу о том, что член сейм Витаутас Юозапавичюс возможно грубо нарушил Конституцию и присягу, которую, кроме прочего, обещал уважать и следовать Конституции и законом, поскольку он занимался деятельностью, которая не согласуется с его статусом члена сейма, которая попадает в сферу ограничений деятельности депутата, установленных в 60-ой статье Конституции”, – говорится в тексте инициативы импичмента.

BNS

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