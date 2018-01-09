“Аграрии” инициируют парламентское расследование деятельности LRT

Правящая парламентская фракция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, “аграриев”) инициирует расследование управленческой, финансовой и хозяйственной деятельности литовского национального радио и телевидения Lietuvos radijo ir televizija ( LRT ), подтвердил BNS вице-спикер сейма Арвидас Някрошюс.

В понедельник, по словам А. Някрошюса, были собраны необходимые 39 подписей парламентариев в поддержку создания специальной следственной комиссии. Среди подписавшихся в основном “аграрии”, а также представители партии “Порядок и справедливость”, Избирательной акции поляков Литвы.

Председатель совета LRT Жигинтас Пячюлис сказал, что с одной стороны оценивает инициативу депутатов положительно, но для него очевидно, что это – политический шаг.

“Мы получили достаточно большой объем информации от LRT , мы систематизируем эту информацию и раскладываем по таблицам, именно по предварительному взгляду видно, что следует углубиться во всю эту информацию, пожалуй, нужна комиссия”, – сказал в понедельник BNS А. Някрошюс.

Он отметил, что отвечая на дополнительные вопросы 80-ти парламентариев, совет LRT предоставил не всю запрошенную информацию, поэтому если будет сформирована комиссия, то можно будет востребовать все данные.

Перед комиссией будет сформулировала задача установить, соответствует ли европейской практике национальных трансляторов структура управления LRT , функции которыми оно наделено и разделение компетенций, обеспечивается ли прозрачная работу, создаются ли надлежащие условия для реализации миссии LRT как национального транслятора. Также предлагается оценить европейский опыт в обеспечении публичности и прозрачности деятельности национальной трансляторов, изменения, которые бы могли гарантировать большую публичность деятельности LRT и подотчетность общественности.

Предлагается оценить и закупки LRT , и процедуры, и надзор за ними, выяснить, соответствуют ли закупаемые продюсерские услуги рыночным ценам. Комиссия также могла бы выяснить, соответствуют ли рыночным условиям цены аренды используемого LRT имущества (например, помещений).

В проекте постановления предусматривается срок завершения парламентского расследования – до 1 июня этого года.

Ж. Пячюлис отметил, что предложение учредить парламентскую комиссию может оцениваться и положительно, “поскольку наконец сейм пойдет по правовому пути, вместо того, чтобы задавать вопросы и вынуждать нас нарушать законы”.

“С другой стороны, это явный политический шаг – (расследование инициирует – BNS ) правящее большинство, которое СМИ много критикуют, в том числе и LRT , им (большинством – BNS ) руководит политик (Рамунас Карбаускис – BNS ), который пользуется особым вниманием и вызывает особо много вопросов у СМИ”, – сказал в понедельник BNS Ж. Пячюлис.

Между тем, глава ЛСКЗ Р. Карбаускис, хоть и подписался под инициативой создания комиссии, обещал отстраниться от ее деятельности.

Информацию, которую LRT предоставила в ответах на дополнительные вопросы депутатов, Р. Карбаускас назвал скандальной, утверждая, что представленные и публичные, и конфиденциальные данные, которые не являются полными, они избраны селективно.

Представители оппозиции сейма скептически оценивают инициативу “аграриев” по созданию временной комиссии по парламентскому расследованию деятельности LRT . Оппоненты расследования отмечают, что аудит LRT должен проводить не сейм, а Госконтроль.

Депутаты направили в совет LRT два обращения с вопросами о зарплатах работников, публичных закупках, отношениях с продюсерскими компаниями. В ноябре запрос выдвинули 66 членов сейма.

Ведущий передачи LRT “В центре внимания” Эдмондас Якилайтис тогда публично огласил список вопросов к Р. Карбаускису по поводу его бизнеса – импорта удобрений из России, антидемпинговых пошлин, перенятия земель у фермеров, задолжавших Agrokoncernas . На минувшей неделе представители компании, реагируя на эти вопросы, заданные в публичном пространстве, организовали пресс-конференцию, на которой сообщил, что Р. Карбаускис уступил неимущественные права в Agrokoncernas адвокату и в управлении не участвует.

Потом, в декабре дополнительные вопросы к LRT возникли у 80 депутатов. В новом запросе парламентарии предлагают Совету LRT обратиться к продюсерским компаниям и аудиторской компании, чтобы они разрешили раскрыть эти конфиденциальные данные. Часть информации, связанной с продюсерскими предприятиями, результатами аудита вещательная компания отказалось предоставить, сославшись на ее конфиденциальный характер.

BNS

Метки: Литва