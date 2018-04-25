«Аграрии» обещают новое предложение сократить число членов сейма, на этот раз – до 121

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Правящая фракция Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) сообщает, что внесет новую поправку к Конституции о том, что число членов сейма следует сократить со 141 до 121.

«Несмотря на то, что государство сталкивается с демографическими изменениями, число членов сейма до сих пор осталось совершенно без изменений — 141 парламентарий. Было бы правильно принять во внимание значительные изменения численности населения и последовать примеру других стран», — сказал для пресс-релиза фракции глава ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

Предложение сократить число парламентариев «аграрии» объясняют сокращением численности населения страны. В 1992 году, когда были принята Конституция, в Литве было 3,7 млн жителей, сейчас численность населения составляет 2,8 млн человек.

Как сообщается, проект подписали председатель сейма Викторас Пранцкетис и 44 члена фракции ЛСКЗ.

«Аграрии» и раньше вносили конституционную поправку о сокращении числа парламентариев со 141 до 101.

Правительство одобрило эту поправку, но дальнейшего продвижения проект не получил.

Лидер ЛСКЗ Р. Карбаускис говорил журналистам, что другие фракции не поддерживают такую инициативу, а голосов «аграриев» недостаточно для принятия решения.

BNS