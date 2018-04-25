«Аграрии» опередили консерваторов в Литве

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В марте правящие «аграрии» опередили оппозиционных консерваторов, свидетельствуют результаты опроса, которые в субботу обнародовала газета Lietuvos rytas. Также вырос рейтинг находящихся на третьем месте социал-демократов.

В марте Литовский союз крестьян и зеленых («аграриев») поддерживали 18,6% респондентов, месяц назад за эту партию проголосовало бы 16,6% опрошенных. По данным опроса, за партию консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы в марте проголосовали бы 16,3% опрошенных. В феврале таких было 18,9%.

За Литовскую социал-демократическую партию Гинтаутаса Палуцкаса проголосовали бы 8,5% респондентов против февральского показателя в 4,9%.

«Это значительно больше, чем в минувшем месяце, и один из лучших результатов роста за год», – комментировал BNS показатели социал-демократов глава проводивший опрос компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис.

Партию труда поддержали бы 5,3% респондентов (4,8% в феврале), партию «Порядок и справедливость» — 4,8% (4,3% в феврале), социал-трудовиков во главе с Гядиминасом Киркиласом — 4,1% (2,2% в феврале).

20,9 % опрошенных сказали, что не знают, за кого голосовать, 9,7% сказали, что вообще не пойдут голосовать.

Опрос проводился с 7 по 15 марта.

BNS