«Аграрии» в мае хотят провести референдум о сокращении числа депутатов сейма

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Представители правящих в Литве «аграриев» добиваются проведения вместе со вторым туром президентских выборов еще одного референдума — о сокращении числа членов сейма до 121.

Почти 40 членов фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) зарегистрировали проект парламентского постановления о том, чтобы 26 мая был проведен обязывающий референдум об изменении 55-ой статьи Конституции.

Предлагается провести голосование по такой формулировке Конституции: «Сейм состоит из представителей Народа — 121 члена Сейма, избираемых сроком на четыре года на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права, путем тайного голосования».

«Мы хотим еще раз предоставить шанс сейму попытаться определиться относительно сокращения числа членов сейма», — сказала во вторник BNS председатель парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене.

Для проведения референдума по этому вопросу «аграрии» собирают и 300 тыс. подписей. Это другой путь объявить референдум.

А. Ширинскене не исключила, что инициатива «аграриев» будет представлена сейму уже в этот четверг.

Сейчас Конституция предусматривает избрание 141 члена сейма.

BNS